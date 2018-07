Dépôt des comptes sociaux de l’exercice 2017 : Le délai fixé au 31 août 2018

Le délai de dépôt des comptes sociaux de l’exercice 2017 par les sociétés commerciales dotées de la personnalité morale a été reporté au 31 août 2018, a annoncé le Centre national du registre de commerce (CNRC). Les sociétés concernées par cette procédure sont les Sociétés par action (SPA), les Entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), les Sociétés à responsabilité limitée (SARL), les Sociétés en nom collectif (SNC) et les Sociétés en commandite simple (SCS).

Dans un communiqué publié sur son site web, le CNRC a précisé que « le dépôt des comptes de l’exercice considéré s’effectue au niveau des antennes locales du CNRC, implantées au niveau de chaque wilaya, suivant le lieu d’implantation du siège social de la société concernée par le dépôt ». S’agissant des comptes sociaux, la même source a rappelé que ces derniers comportent une copie du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire ou tout autre document établi par l’associé unique de l’EURL portant approbation des comptes, une copie de l’actif du bilan, une copie du passif du bilan et une copie du tableau de comptes de résultats en langue nationale et leur traduction en français. Il convient de signaler que les sociétés dépositaires des comptes sociaux seront épargnées des sanctions édictées par la législation en vigueur, notamment l’inscription au fichier national des fraudeurs. Il y a lieu de rappeler durant les 11 premiers mois de 2017 que les inscriptions se sont chiffrées à 330.044 cas, contre 360.640 à la même période de 2016, soit une baisse de 9%. Ces inscriptions se composent de 287.343 opérateurs-personnes physiques (87% de la totalité) et de 42.701 sociétés, soit 13%. Sur les 287.343 personnes physiques inscrites au Registre du commerce, 128.379 représentent de nouvelles créations (45%), 82.733 des modifications (29%) et 76.231 des radiations (26%). Quant aux détenteurs du registre du commerce électronique, le CNRC avait fait savoir qu’à la fin novembre 2017, sur les 1,95 million inscrits au Registre du commerce, un nombre de 698.512 opérateurs détenaient un Registre du commerce électronique (RCE), représentant ainsi 36% de la totalité des opérateurs économiques inscrits au Registre du commerce. Sur les 698.512 détenteurs du registre du commerce électronique à la fin novembre 2017, 604.848 sont des personnes physiques (86%) et 93.664 des personnes morales (14%).

M.A.Z.