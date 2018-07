Internationalisation des PME : Le défi de l’export

D’une part, une mondialisation galopante, de l’autre, une concurrence effrénée des firmes européennes, américaines et, depuis peu, chinoises. C’est entre ces deux défis que les PME algériennes tentent de s’affirmer sur le marché africain.

Co-auteure d’une analyse publiée dans la Revue d’économie et de statistique appliquée, le Dr. Samia Abid, de l’Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée, souligne que «ces entreprises gagneraient à engager leur processus d’internationalisation par l’exportation, car elle est moins risquée, engage moins de ressources et exploite la proximité géographique». A ce sujet, il y a lieu de préciser que la loi de finances 2018 prévoit une série de mesures au profit des PME, afin d’améliorer leur compétitivité et leur capacité d’exportation ainsi que l’amélioration du taux d’intégration nationale et la promotion de la sous-traitance. Et cette offensive envisagée en Afrique est-elle exempte de risques? Dans son analyse, le Dr. Abid estime que l’Algérie peut brandir des arguments solides que sont sa proximité géographique et l’augmentation de la classe moyenne. Si la première «contribue à la réduction des délais de livraison des produits par rapport aux concurrents», la seconde, elle, «stimule la demande des biens de consommation et des services». S’ajoute également la croissance enregistrée par le continent africain ces dernières années. Un acquis qui offre des «opportunités d’investissement en dehors du secteur des matières premières», commente l’universitaire. Des avantages, oui. Des défis, aussi. Il n’est un secret pour personne que la taille de ces entreprises en termes de moyens matériels, humains, financiers, organisationnels et technologiques peut constituer un handicap à l’approche des marchés étrangers. Aussi, les opérations d’exportations nécessitent un savoir-faire, des frais spécifiques lourds, une confrontation à de nombreux intermédiaires et une prise de risques élevés. Il est également question, explique le Dr. Abid, du manque d’infrastructure, des barrières tarifaires et non tarifaires élevées, ainsi que les instabilités politiques dans de nombreux pays africains. Plus loin, l’analyse estime que le pari d’internationalisation des PME algériennes devra passer inexorablement par une série de conditions. Il est question, poursuit-elle, de «formuler une stratégie d’internationalisation qui consiste à cibler des marchés de niche ou micromarchés délaissés par les grandes entreprises», de «mettre en œuvre une politique nationale de formation et d’innovation, et le développement des partenariats entre l’université et l’entreprise». Dans cette optique, l’universitaire a indiqué que les PME peuvent bénéficier des mesures de soutien à l’exportation et tirer profit des nouvelles mesures prises par l’Etat pour améliorer l’environnement des affaires qui ont concerné la révision du code d’investissement, ainsi que la mise en place de la nouvelle loi de développement des PME qui modifie la loi de 2001.

Fouad Irnatene