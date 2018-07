école supérieure de magistrature de Koléa : Un joyau architectural

Conçue et réalisée par des entreprises algériennes pour un montant global de 19 milliards de DA, la nouvelle école bâtie sur une surface de 120 500 m² est dotée de 1000 places pédagogiques, d’un bloc d’hébergement, de laboratoires de langue, une bibliothèque, une salle d’audience pour les cours pratiques des futurs juges, une salle de conférence et d’autres services annexes (quatre restaurants et des infrastructures sportives).

PUBLIE LE : 31-07-2018 | 0:00