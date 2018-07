Lutte contre les crimes transfrontaliers : Une évolution remarquable

M. Louh : 727 commissions rogatoires émises au cours des trois dernières années.

L’Algérie a mis en place un plan visant l'établissement d’une coopération judiciaire internationale efficace.

«La Réconciliation nationale n’est pas un processus individuel, encore moins une voie de l’oubli où d’impunité. C’est une vision civilisationnelle parfaitement adaptée à un contexte vécu par la société algérienne et une réponse démocratique ayant permis de cesser l’effusion de sang, de poser les jalons d’une paix pérenne dans le cadre de la solidarité et du pardon, dans la perspective de bâtir une nation où les générations futures peuvent jouir de la sécurité et de la stabilité», les propos sont du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh qui s’est exprimé ainsi hier à Koléa, où il a visité le siège de la nouvelle école supérieure de magistrature, une infrastructure d’envergure conçue selon une architecture moderne, devant être prête à recevoir sa première promotion dès la prochaine rentrée sociale, en septembre.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a affirmé que la politique de la Réconciliation nationale a permis au pays «non seulement de recouvrer sa stabilité mais aussi de consacrer les principes de l’Etat de droit, à leur tête la protection des libertés individuelles, la promotion des droits de l’homme ainsi que l’indépendance de la justice».

De manière très subtile, il fera comprendre que «la Réconciliation nationale, ce choix souverain adopté par le peuple dans son ensemble, est promoteur des droits de l’homme en Algérie», et ce, contrairement aux critiques erronées de certaines organisations internationales.

« Il est parmi ces organisations celles qui ignorent volontairement cette réalité bien ancrée en Algérie, et leur prise de positions à ce propos est dépourvue de toute objectivité», a-t-il déploré.

Il mettra aussi en relief le fait que la vision prônée par le Chef de l’Etat en matière de restauration de la paix à travers le projet de la Réconciliation nationale qu’il a initié a rendu possible la reconstruction d’un pays par le recours à une dynamique de réalisation multiples, notamment sur le plan infrastructurel, à l’exemple de la nouvelle école supérieure de la magistrature, reflétant parfaitement l’esprit de renouveau incarné par l’esprit des réformes profondes dans le secteur de la Justice.

Promotion des droits de l’homme : une réalité indéniable



La consolidation de l’ancrage de l’Etat de droit au profit d’une promotion pérenne des libertés individuelles et collectives est inscrite en première ligne dans le processus de réforme de la justice, a encore rappelé M. Louh. Il enchaîne en mettant l’accent sur les multiples acquis consacrés dans ce domaine. Il citera entre autres le renforcement des droits des prévenus placés en garde à vue, les lieux étant soumis par la force de la loi au contrôle régulier des procureurs de la République.

«De 2007 à 2017 nous avons enregistré 105.806 visites d’inspection dans les locaux des gardes à vue pour s’assurer des conditions d’exécution de cette procédure, du respect de la dignité des personnes et de leurs droits constitutionnels», informe le ministre. Il mettra aussi l’accent sur le caractère exceptionnel de la détention préventive et la promotion, par conséquent, du principe de la présomption d’innocence. Il évoquera en outre les mécanismes de protection des témoins, des experts et des victimes dans le cadre du traitement de différentes affaires par la justice, notamment les plus «complexes» d’entre elles. Il citera également les mesures d’extension des compétences des tribunaux algériens dans le cadre de l’examen de certains faits criminels commis à l’étranger. Dans la même optique et dans le souci d’approfondir le processus de réformes menées conformément aux orientations du Président de la République, le ministre de la Justice à réitéré tout l’intérêt dont jouit la formation des magistrats ainsi que celle de leurs assistants spécialisés. À ce titre, et tout en mettant l’accent sur le rôle central qu’occupe le volet pédagogique dans la formation ayant connu, rappelle-t-il, une «révision en amont et en aval», les nouvelles exigences qu’imposent ce domaine font que la formation des futures magistrats sera d’une durée de quatre années, annonce

M. Louh. Il informe aussi de l’installation d’une commission d’experts chargés de la révision à hauteur de 60 % du programme de la formation au profit de la nouvelle promotion de futurs juges qu’accueillera la nouvelle école supérieure de magistrature, l’objectif visé étant de mieux développer les compétences des magistrats suivant une logique de créativité et d’innovation, explique le ministre précisant qu’il s’agit là d’une nécessité dictée par les nouvelles mutations qui se sont fait jour dans le sillage de la mondialisation, mais aussi l’exigence de lutter efficacement contre la criminalité transfrontalière et la cybercriminalité.



Coopération judiciaire efficace à l’international : la preuve par les chiffres



«Les crimes transfrontaliers sont des fléaux qui menacent le plus les fondements des sociétés modernes» avertit M. Louh, citant, entre autres, l’immigration clandestine, le regain d’activités des organisations terroristes internationales sans oublier l’ampleur prise par le trafic de drogue à l’échelle mondiale. «Pour faire face à ce genre de crimes organisés, nous avons mis en place une stratégie de coopération judiciaire efficace par le recours à la signature d’accords bilatéraux de coopération judiciaire, autant dans le domaine pénal que l’extradition des criminels». À ce propos, le ministre a relevé une évolution notable consacrée dans le sillage de cette coopération, particulièrement dans le volet relatif à l’extradition et l’émission des mandats d’arrêt. Il précisera que «de juillet 2015 à juillet 2018, il a été procédé à l’émission de 727 mandats d’arrêt ayant permis l’arrestation d’individus recherchés par la justice dans des pays étrangers, ainsi que l’enclenchement des procédures pour leur extradition », outre «l’émission de 39 demandes d’extradition et 281 commissions rogatoires internationales et la réception de 277 autres ».

Karim Aoudia