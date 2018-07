Effacement des dettes ANSEJ, M. Zemali : « Pas à l’ordre du jour »

« L’éventualité d’une suppression de dettes des jeunes entrepreneurs, bénéficiaires de prêts dans le cadre du dispositif d’aide à l’emploi de jeunes, est pour le moment totalement exclue », a déclaré le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

S’exprimant, hier, en marge de la cérémonie de remise des clefs de 237 logements réalisés par le Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS) dans la localité de Zemmouri, wilaya de Boumerdès , M. Mourad Zemali a fait savoir que la vision des autorités en la matière, « c’est de former une génération avec un esprit d’entrepreneuriat et de compétitivité, plutôt qu’un esprit qui encourage l’échec et l’abandon », a-t-il dit, soulignant que « notre but est de former une génération responsable, ayant cet esprit, et non pas celui de l’éternel assistanat », a-t-il dit.

Le ministre a souligné le fait que, « les jeunes promoteurs peuvent, certes, rencontrer des difficultés lors de leurs premières expériences en matière d’entrepreneuriat, chose qui se passe dans tous les pays du monde, mais qu’il n’est pas raisonnable d’effacer les dettes de toutes les entreprises qui ont échoué ou qui se trouvent surendettées », ce qui, aussi, ne serait pas juste, par rapport à tous ces jeunes qui ont dû durement travailler pour s’acquitter de leurs dettes auprès des banques. Dans ce cadre, le ministre rappellera qu’il existe d’autres mesures mises à la disposition de ces jeunes promoteurs pour régler la situation de leurs entreprises concernées par les dettes, telles que le Fonds de garantie qui assure l’indemnisation des pertes avec la banque et récupère les équipements de production afin de les vendre aux enchères.

M. Zemali a affirmé qu’il existe également des mesures d’accompagnement au profit des jeunes entrepreneurs qui ont rencontré des difficultés et qui consistent notamment en le «rééchelonnement de la dette et l’annulation des pénalités de retard». « Pour ceux qui tardent à payer les amendes, ceux-ci ouvrent droit à un rééchelonnement, mais au cas par cas, on ne peut parler d’effacement de dette », a-t-il précisé.

Il faut rappeler que le ministre avait indiqué que ses services se préparent pour la mise en place de relations directes avec le ministère de l’Industrie et des Mines pour un accompagnement plus efficace des PME (petite et moyenne entreprises).

Dans ce contexte, le ministre rappellera qu’un décret exécutif relatif à l’autofinancement des projets au profit des jeunes investisseurs a été signé récemment. Ce décret permet aux jeunes investisseurs de bénéficier des avantages fiscaux et parafiscaux au même titre que les autres bénéficiaires des dispositifs d’aide à l’emploi, à la seule condition que le montant d’investissement ne dépasse pas les dix millions de dinars.

Le ministre a, en outre, fait savoir que l’ANSEJ et la CNAC vont accompagner ces jeunes investisseurs en ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure d’établissement du business plan.

Rappelant que cette nouvelle disposition s’inscrit dans le cadre des orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour l’accompagnement des jeunes porteurs de projets, le ministre a ajouté que les efforts de l’État visent à encourager cette catégorie de la société à concrétiser leurs projets dont le montant ne dépasse pas les dix millions de dinars, tout en œuvrant à booster et développer les différentes formules d’emploi.

Le ministre, qui a mis l’accent sur la contribution du dispositif d’aide à l’emploi dans l’absorption du chômage, a indiqué que le taux de recouvrement des crédits bancaires contractés dans le cadre du dispositif ANSEJ était de l’ordre de 84%. Il a ajouté que «pas moins de 500.000 micro-entreprises ont été financées dans le cadre de ce même dispositif », notant que ces projets ont permis la création de près de 2,25 millions d’emplois.

S’agissant de la cérémonie de remise de 273 logements réalisés dans le cadre du FNPOS, le ministre a affirmé que son département «poursuivra sa mission en continuant la distribution des logements inscrits dans le cadre de ce dispositif».

Il y a lieu de signaler que le Fonds a réalisé plus de 21.500 logements à l’échelle nationale, dans le cadre du programme de réalisation de 24.682 unités, prévues à l’horizon 2019.

Sarah A. Benali Cherif