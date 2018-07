Dossier des concessions agricoles : Règlement définitif avant la fin de l’année

6.046 dossiers acceptés à ce jour, tandis que 5.983 cahiers des charges ont été signés.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a appelé hier à Alger à la nécessité de régler définitivement le dossier des concessions agricoles avant la fin 2018 pour conforter les agriculteurs et encourager les investissements dans le secteur.

S’exprimant lors d’une visite de projets de son secteur à Alger, le ministre a rappelé la loi de 2010 relative à la concession des terres agricoles relevant du domaine privé de l’Etat. Concernant la wilaya d’Alger, 8.954 dossiers de concession ont été déposés par 8.900 exploitants agricoles au niveau de l’Office national des terres agricoles de la direction de la wilaya d’Alger, selon les chiffres présentés par des responsables de cet organisme. Jusqu’à ce jour, 6.046 dossiers ont été acceptés, alors que 5.983 cahiers de charge ont été signés. Parmi les contraintes qui entravent le bon déroulement de l’opération de concession des terres agricoles, les responsables de l’Office ont évoqué les problèmes d’héritage dont les dossiers sont toujours au niveau de la justice, ainsi ceux incomplets des agriculteurs qui souhaitent bénéficier des actes de concession.

Une production agricole de plus de 56 milliards DA dans la wilaya d’Alger



La production agricole dans la wilaya d’Alger a enregistré un chiffre d’affaires de 56,7 milliards de dinars en 2017, selon les chiffres de la direction de l’Agriculture de cette wilaya. Sur ce chiffre d’affaires global, la part de la production végétale a représenté 48,2 milliards de dinars, ont indiqué des responsables de cette structure dans un bilan présenté au ministre lors d’une visite des projets de son secteur au niveau de la capitale. Quant à la production animale, le chiffre d’affaires est de 8,5 milliards de dinars. En termes de taux de croissance dans le secteur agricole, la wilaya d’Alger est classée en 22e position à l’échelle nationale. Par filière, la production céréalière a enregistré un bond de 28% en passant de 46. 443 quintaux (qx) en 2012 à 59. 396 qx en 2017. La collecte a augmenté de 56% de 2012 à 2017, grâce à la prime de collecte attribuée par l’Etat aux céréaliculteurs. La production des agrumes a augmenté de 26% avec un volume global de plus d’un million en 2017, contre 799.622 Qx en 2012. Les communes de Sidi Moussa, Ouled Chebel, Birtouta et l’Eucalyptus représentent 68 % de la production agrumicole au niveau d’Alger, a précisé la même source. La production arboricole a connu la même tendance haussière (+47%) en passant de 399. 800 qx en 2012 à 586. 320 qx en 2017. En revanche, la production maraîchère s’est établie à 3 215 696 qx, accusant une perte de 171. 924 qx par rapport à la campagne de 2016, relève la même source, qui explique ce recul par la diminution des superficies agricoles utiles. Les communes de Staoueli, Zeralda, Eucalyptus, Rouiba et Haraoua représentent 60 % de la production maraîchère au niveau d’Alger.

La production de la pomme de terre s’est établie à 432 630qx en 2017, en baisse de 27 % par rapport à l’année 2016. Les communes les plus performantes dans cette filière sont Zéralda, Staoueli, Eucalyptus, Dar El Beida et Rouiba qui représentent 83 % de la production de la capitale en pomme de terre. Quant à la production de lait cru, elle a connu une hausse de 19 %, avec un volume de 42,57 millions de litres en 2017, contre 35,82 millions de litres en 2012. La même source a toutefois précisé que la collecte de lait a stagné à 12,19 millions de litres malgré la mise en place de la prime initiative au profit des collecteurs. Concernant la production des viandes blanches, elle a enregistré un bond de 23 % durant les cinq dernières années. Elle est passée de 56. 232 qx en 2012 à 69.047 qx en 2017. La production des œufs, par contre, a connu une baisse de 14 % en passant de 121. 323. 000 unités à 104. 386. 000 unités. Quant à la production du miel, elle reste négligeable et bien loin des objectifs tracés par les services agricoles de la wilaya, avec seulement 542 quintaux produits durant l’année passée.

Les responsables de la direction agricole d’Alger ont affirmé que la wilaya poursuit ses efforts de développement en direction des exploitations agricoles avec comme souci majeur la rationalisation des investissements agricoles pour l’extension des superficies utiles agricoles (SAU) en irrigué, et ce, en favorisant les différents systèmes d’économie d’eau et également à travers l’extension de la superficie agrumicole, le développement de l’élevage bovin net de la

production laitière.