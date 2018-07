RND : Pour un dialogue sur les moyens d’ériger une économie de marché à caractère social

« Parler d'un consensus politique à la veille de la présidentielle est un déni de la souveraineté nationale et populaire »

Période de transition : Une initiative illogique dans un pays où les citoyens sont appelés aux urnes tous les 5 ans.

L’initiative du consensus national, lancée dernièrement par le MSP, n’a pas eu l’heur de plaire aux cadres du RND. C’est ce qui ressort du communiqué rendu public par la formation d’Ahmed Ouyahia à l’issue d’une rencontre ayant réuni ce dimanche, les deux parties, à Alger.

Abderazak Makri qui a exposé à cette occasion le contenu de l’initiative politique du Mouvement de la société pour la paix et expliqué la démarche du MSP n’a, semble-t-il, pas convaincu le Rassemblement national démocratique même si ce dernier n’a pas manqué de saluer ses «contributions» durant 15 longues années pour le redressement et la reconstruction nationale. «Pour notre part, nous avons fait partie, depuis 1997 à ce jour, de gouvernements successifs à composantes élargies, convaincu que pour relever ces défis, l’Algérie a besoin du concours de toutes les forces politiques légales favorables à ce choix», explique le RND. À propos de l’initiative du consensus national du MSP, le SG du RND a rappelé à Makri que son parti milite, en prévision des présidentielles de 2019, pour un nouveau mandat du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et ce, par souci de «stabilité» et de «continuité» nationales. «Le RND considère également qu’il n’y a pas de place pour une transition politique dans un pays qui retourne régulièrement aux urnes, car ce serait là un déni de la souveraineté populaire. Notre formation s’est aussi prononcée pour que l’Armée populaire nationale, qui est une des institutions incarnant l’unité de la nation, soit gardée à l’abri des joutes politiques et partisanes», lit-on dans le communiqué publié sur le site Internet du RND.

Mettant à profit cette opportunité, le RND a également rappelé qu’en matière électorale le consensus serait une «négation» du pluralisme démocratique et appelé à un «large» débat politique pour dégager les «bases» d’un consensus autour d’une économie sociale de marché garantissant «l’efficacité» économique au profit de toute la nation et garantissant aussi la justice sociale au bénéfice des citoyens défavorisés.

S’exprimant par ailleurs lors d’un point de presse animé conjointement avec le président du MSP, au sortir de leur rencontre, le Secrétaire général du Rassemblement national démocratique a montré clairement son désaccord sur de nombreux points contenus dans le projet du parti islamiste. Il estime que l’appel à un consensus politique à la veille des rendez-vous électoraux constitue un «déni» de la souveraineté nationale et populaire et ce, partant, selon lui, du principe que toute personne a le «droit» de se porter candidat et que le choix «revient au peuple».



«C’est un déni de la souveraineté nationale et populaire que de parler aujourd’hui d’un consensus politique »



Ahmed Ouyahia rappelle de prime abord que son parti a sollicité Bouteflika à «poursuivre» son action pour la «stabilité» de l’Algérie et le parachèvement du processus de «construction» et «d’édification», allusion faite à l’appel lancé par le MSP pour trouver un consensus national autour d’un candidat à la prochaine présidentielle. Il critique ensuite l’idée de l’instauration d’une période de transition démocratique que le MSP souhaite. «C’est illogique dans un pays où les citoyens sont appelés aux urnes tous les 5 ans», a-t-il tranché, cité par l’APS. L’autre point de divergence entre les deux parties concerne le souhait de Makri de voir l’ANP s’impliquer dans la vie politique. Là aussi, la réplique du SG du RND est sans appel. « L’armée est, après le Président de la République, la 2e institution nationale constitutionnelle incarnant l’unité nationale. Il est préférable de la maintenir loin des débats et conflits de partis qui se caractérisent principalement par des divergences de vue et de position», a-t-il mis en garde, non sans indiquer avoir soumis son idée à la délégation du MSP. Celle-ci, a-t-il expliqué, prône un « dialogue national politique» sur les voies et moyens à même d’ériger une économie de marché à caractère social, ajoutant que tout le monde est d’accord sur la nécessité de réformes, mais un problème des plus délicats demeure, en l’occurrence la réforme des «mentalités» (...) ce qui requiert, à ses yeux, la «construction» d’un consensus autour de cette question.

Abordant les propos tenus par certaines parties quant à l’incapacité du Président Bouteflika à diriger le pays au vu de son état de santé, Ouyahia a rappelé que des voix d’opposition existaient depuis 2004, voire même avant. «Certaines mauvaises langues disaient sur le compte du Chef de l’Etat qu’il habitait la télévision ou l’avion. Le prétexte de l’état de santé du Président ou de la crise économique dont se servent certains, qui appellent même à un candidat de consensus pour la prochaine présidentielle, est une pure tactique au vu des grandes chances de Bouteflika dans la victoire, au cas où il se présenterait», a-t-il considéré. Du coté du MSP, on assure malgré tout que cette rencontre était une «occasion» pour se pencher «longuement» sur son initiative consensuelle et surtout «diagnostiquer» la crise que connait le pays.



Le MSP insiste sur la nécessité de diagnostiquer la crise



«Le diagnostic est quasi conforme sur le volet économique, social et international, mais la différence réside dans certains aspects politiques connus, à leur tête le candidat à la présidentielle de 2019», a noté Makri qui est revenu à cette occasion sur la question de l’implication de l’Armée dans les affaires politiques, assurant à cet effet que la question «n’était plus à l’ordre du jour». «Il faut savoir que nous n’avons jamais parlé de transition démocratique, mais plutôt d’un consensus national s’inscrivant dans le cadre constitutionnel qui sera consacré à travers la présidentielle 2019. Nous n’avons point abordé une transition démocratique qui dépasse les institutions constitutionnelles », a soutenu Makri.

S.A.M.