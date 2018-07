Capacités d’accueil des universités : 1.452.000 places pédagogiques

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a déclaré, hier à Alger, que son département veille à assurer une rentrée universitaire «confortable» à la faveur des efforts consentis pour élargir les capacités d’accueil pédagogiques et des œuvres, et ce, lors d’une rencontre avec les directeurs des œuvres universitaires des différentes cités universitaires, à l’occasion de la tenue de la conférence nationale de préparation de la rentrée universitaire 2018-2019 au siège du ministère. M. Hadjar a précisé que le nombre de places «s’élèvera à 1.452.000 après la réception de 67.100 nouvelles places cette année». «Théoriquement, ces capacités permettront d’accueillir près de 1.750.000 étudiants», selon le premier responsable du secteur. Concernant les capacités d’hébergement, le secteur prévoit la réception de «près de 45.500 nouveaux lits et six cantines centrales», ce qui portera les capacités d’hébergement à 629.500 lits lors de la prochaine rentrée universitaire. Le nombre des étudiants des trois cycles «atteindra 1.740.000 étudiants lors de la rentrée universitaire», a-t-il annoncé, indiquant que 276.391 nouveaux bacheliers rejoindront les bancs de l’université contre 370.000 étudiants qui seront diplômés d’ici la fin de l’année universitaire courante, dont 232.000 licenciés du système LMD parmi lesquels près de 190.000 rejoindront le cycle du Master. Dans le cadre de la conférence nationale, M. Hadjar a appelé les directeurs des œuvres universitaires à «une mobilisation totale pour la réussite de la prochaine rentrée universitaire», à travers la supervision des opérations d’inscription des étudiants pour l’obtention des chambres au sein des cités universitaires et l’équipement des cités pour l’accueil des étudiants». Le ministre a demandé aux responsables des œuvres universitaires l’ouverture des portes du dialogue et «l’organisation de rencontres régulières avec les partenaires sociaux à tous les niveaux et la prise en charge de leurs revendications légitimes, de par la soumission périodique du bilan des rencontres, notamment des solutions trouvées dans ce sens à l’Office national des œuvres universitaires et à l’administration centrale». M. Hadjar a déploré, en outre, «un manque de dialogue et de concertation au niveau de certains établissements universitaires et directions des œuvres universitaires, à l’origine des problèmes en suspens». Parmi les objectifs tracés par le secteur en matière d’œuvres universitaires, le ministre a cité «la garantie d’une bonne gestion, l’amélioration de la qualité des œuvres, la création de l’animation au sein des cités universitaires, à travers la création de clubs scientifiques et sportifs». «La modernisation de l’administration universitaire et sa promotion au rang de l’administration numérique, compte également parmi les objectifs de développement de la performance tracés par le secteur», a-t-il poursuivi, soulignant «l’élaboration d’un logiciel pour la gestion des inscriptions des étudiants pour l’obtention d’une chambre dans les résidences universitaires et bénéficier du transport via le système (progress) régissant l’ensemble des opérations pédagogiques, scientifiques, administratives et financières de l’Université».



97 % des nouveaux bacheliers inscrits



Le ministre a annoncé que 97 % des nouveaux bacheliers se sont inscrits dans la plateforme numérique à quelques heures de la fin de l’opération de confirmation des préinscriptions, prévue hier à minuit. «L’opération de confirmation des préinscriptions lancée hier se poursuivra jusqu’à minuit et 97 % des nouveaux bacheliers ont effectué leurs inscriptions», a déclaré le ministre à l’APS, précisant que les 3 % restants représentent «les étudiants indécis ou ayant passé à d’autres universités et établissements privés ou militaires, ou bien ceux ayant passé le baccalauréat pour améliorer leur niveau sans obtenir de meilleurs résultats». L’opération des inscriptions universitaires «a eu lieu dans de bonnes conditions et aucun problème n’a été signalé au niveau national», a indiqué le ministre. Après confirmation des préinscriptions durant la période du 29 au 30 juillet, les résultats des orientations seront affichés en ligne dans la soirée du 7 août 2018 et ce, après traitement des fiches de vœux du 31 juillet au 7 août. La deuxième étape des préinscriptions, de réorientation, de concours et d’entretiens pour les filières concernées aura lieu entre les 08 et 12 août. Les étudiants ayant été orientés vers le domaine science et technologie (ST) doivent déposer un certificat médical au niveau de l’établissement d’accueil et passer un entretien. Il s’agit des écoles supérieures d’enseignement, instituts de sciences et technologies appliquées, quelques cycles licence et licence en imamat (prédication). Les cas d’échec aux concours et entretiens ainsi que les demandes de réorientation seront traités entre les 13 et 16 août. Les résultats de l’orientation seront connus le 16 août. La plateforme consacrée à l’hébergement sera ouverte du 08 au 15 août, tandis que les inscriptions définitives et le dépôt des dossiers des œuvres universitaires auront lieu entre les 02 et 06 septembre. La phase de traitement des cas exceptionnels, par les établissements de l’enseignement supérieur, et de réouverture des plateformes consacrées à l’hébergement, la bourse et le transport est programmée entre le 02 et le 16 septembre. Pour rappel, le dernier délai des inscriptions définitives a été fixé au 16 septembre 2018 au titre de l’année universitaire 2018-2019.