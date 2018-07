Centre de protection de l’enfance d’El-Biar : Protéger les catégories vulnérables

L’établissement de rééducation et de réadaptation d’El-Biar à Alger sera désormais dénommé «Centre de protection de l’enfance» pour confirmer que cette structure n’est pas un établissement pénitentiaire, mais plutôt une structure à caractère social, destinée à la protection des enfants vivant dans des conditions difficiles, a indiqué dimanche le membre de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger, Djabali Farida. Dans une déclaration à l’APS, la vice-présidente de l’APW d’Alger a indiqué que le changement d’appellation de ce centre a été décidé suite aux visites de terrain effectuées par la Commission des affaires sociales de l’APW durant le mois de Ramadan pour inspecter plusieurs centres qui abritent des catégories vulnérables à Alger. Le centre en question portait un nom non conforme à ses véritables missions, a-t-elle ajouté. «Le centre d’El-Biar est considéré, à tort, comme étant un établissement pénitentiaire, alors qu’il s’agit d’un espace consacré à la protection des enfants en situation difficile, dont l’âge ne dépasse pas 14 ans et qui y ont été placés sur décision de justice afin de les protéger contre des conditions sociales extrêmes», a indiqué la même responsable. En inspectant le centre, les membres de la commission des affaires sociales «ont été étonnés par cette appellation, car les enfants résidant dans ce centre mènent une vie normale et vont même à l’école». Suite à cette visite, une recommandation a été soumise dans le cadre de la préparation du dossier du budget complémentaire de la wilaya d’Alger pour l’exercice 2018, portant changement d’appellation, a indiqué Mme Djabali, ajoutant qu’une enveloppe budgétaire avait été allouée à l’acquisition de nouveaux équipements pour le restaurant du centre. Pour ce qui est de la pression enregistrée à travers les différents centres d’hébergement et d’assistance aux catégories vulnérables à Alger, Mme Djabali a souligné la nécessité d’ouvrir «de nouveaux postes d’emploi pour le recrutement de spécialistes, de psychologues cliniciens et d’assistants sociaux au niveau de tels centres», affirmant qu’un rapport détaillé avait été soumis aux services de wilaya à ce sujet. «Il n’est pas raisonnable d’abandonner des fonctionnaires qui ont plus de 15 années d’expérience en matière de prise en charge des jeunes toxicomanes, en optant pour le non-renouvellement de leurs contrats d’emploi, à l’instar de ce qui s’est produit récemment au centre «El-Anis» de Bab El-Oued».

«Ces centres ont besoin de plus de spécialistes aux fins de prise en charge des visiteurs, des personnes qui disposent d’une large expérience en matière de prise en charge de cette catégorie qui a besoin de tout moyen d’assistance», a-t-elle estimé.