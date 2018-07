Préparatifs de la prochaine rentrée scolaire : Réunir toutes les conditions nécessaires

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a annoncé le lancement d’un ensemble de mesures destinées à gérer, dans de bonnes conditions, la rentrée scolaire, prévue pour le 5 septembre prochain.

Cette opération d’envergure, qui englobe toutes les wilayas et localités du pays, entre dans le cadre d’une

« approche fondée sur l’évaluation continue des mesures et dispositions prises en la matière, au niveau local», ainsi que « la coordination des efforts conjugués des services du département de l’Intérieur et les collectivités locales», selon les termes de M. Bedoui dans son annonce sur les réseaux sociaux, et reprise par les médias.

De ce fait, le ministère de l’Intérieur compte mettre à disposition d’énormes moyens humains et matériels, afin de garantir les conditions adéquates à plus de 8 millions d’écoliers qui vont rejoindre les bancs d’école dans un mois. Le ministre de l’Intérieur a annoncé, entre autres, l’acquisition, à travers la procédure du gré à gré, de 3.500 nouveaux bus de transport scolaire, via des entreprises publiques et privées. Dans cette optique, M. Bedoui signalera que 600 bus seront prêts dès la rentrée prochaine. Le ministre de l’Intérieur a également annoncé la levée du gel sur plus de 1.540 projets de travaux publics, concernant notamment la réalisation, le réaménagement et la réhabilitation des écoles et établissements du secteur de l’éducation, qui profitent aux enfants. Par ailleurs, une enveloppe financière de 15 milliards de dinars sera allouée pour financer les travaux de restauration des établissements scolaires ainsi que l’élaboration des plans de gardiennage et d’entretien pour sécuriser les périmètres des écoles. Pour assurer une scolarisation dans des conditions favorables, le ministre a expliqué qu’une partie de cette enveloppe sera consacrée à l’acquisition et l’installation dans les salles de classe et d’études de chauffages et de climatiseurs, notamment dans les régions du Sud où les chaleurs d’été commencent plus tôt dans l’année, en plus des travaux d’étanchéité.

Dans ce sillage, M. Bedoui, en mettant en ligne de mire les préparatifs de la nouvelle saison scolaire, a fait état de plusieurs mesures prises au profit des écoles primaires, des cantines et réfectoires à travers l’ensemble des communes du pays.

Il a mentionné, à cet effet, l’ouverture de 45.000 postes budgétaires au profit des diplômés des centres de formation et d’enseignement professionnels, pour la gestion des cantines scolaires. Le ministre a signalé aussi qu’une enveloppe de 26 milliards de DA a été également dégagée pour la gestion du fonctionnement des cantines scolaires. Une somme calculée sur la base d’un prix variant entre 45 et 55 DA le repas, de même qu’une autre enveloppe pour financer la transition énergétique afin de doter les écoles pilotes à travers les 48 wilayas du pays en équipements, fonctionnant à l’énergie renouvelable et ce, en prévision de la prochaine rentrée scolaire.

De par son parcours et son expérience en tant que responsable au niveau de plusieurs régions du pays, M. Bedoui a pris la décision au début du mois de mobiliser et déployer 100 cadres relevant de l’administration centrale au niveau des 48 wilayas du pays en vue de s’enquérir des conditions dans lesquelles se déroule la saison estivale et la préparation de la prochaine rentrée sociale et ce, dans le cadre de la nouvelle approche de gestion qui s’appuie sur l’évaluation continue de toutes les activités du travail de proximité et la coordination permanente entre les services centraux et les collectivités locales.

Il y a lieu de signaler que la prise en charge sociale des écoliers est l’une des priorités fondamentales de l’Etat algérien. A travers le concours de plusieurs départements ministériels, plusieurs mesures viennent faciliter le parcours des élèves, allant de la gratuité du livre scolaire, du transport, des soins de santé ainsi que la dotation d’une subvention de 3.000 DA, au profit des élèves issus des familles nécessiteuses ou à faible revenu.

Enfin, plus qu’un mois de vacances et les élèves vont retrouver les bancs d’école ! La date de la rentrée scolaire 2018-2019 a, en effet, été fixée au mercredi 5 septembre prochain, selon un calendrier établi par le ministère de l’Éducation nationale.

Tahar Kaidi