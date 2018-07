Le chiffre du jour : 4.300 milliards de dollars

La 6e édition du rapport «Connecting to Compete» consacré à l’évaluation de la performance logistique des pays et qui vient d’être publié par la Banque mondiale indique que les pays à revenu élevé affichent un niveau de performance logistique supérieur de 48%, en moyenne, à celui des pays à faible revenu.

Ce réseau de services incluant des activités de transport, stockage, courtage, livraison express, opérations dans les terminaux, ainsi que la gestion des données

et des informations) pèse 4.300 milliards

de dollars.