Conjoncture : Sud - Hauts Plateaux, une option stratégique

L’option des Hauts Plateaux et du Sud dans la nouvelle dynamique économique du pays vient d’être mise en évidence, une fois de plus, par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. Un rappel qui confirme l’importance, mais aussi, le caractère stratégique de cette orientation dans l’action des pouvoirs publics pour la phase à venir. Cette approche territoriale désormais intégrée dans la vision de développement national, sur la base des orientations et lignes directrices du Schéma national de l’aménagement du territoire (SNAT 2030) est appelée à traduire cet objectif qui consiste à orienter les actions de développement vers ces régions. Une répartition qui répond aux exigences du développement global et durable, tant au plan territorial que sectoriel. Aussi, les priorités de l’Etat vont aux préalables de l’équilibre régional, la cohérence des actions, la valorisation des ressources humaines et naturelles, ainsi qu’au redéploiement des populations et des activités. Une démarche qui s’appuie ainsi, sur l’aménagement du territoire comme instrument au service de la croissance par la mise en valeur des ressources naturelles et des potentialités locales. Le Sud et les Hauts Plateaux qui bénéficient déjà d’avantages spécifiques au titre du quinquennat 2015-2019 devront être consolidés par d’autres initiatives dans le cadre du plan d’action du gouvernement, notamment en ce qui concerne l’agriculture et l’industrie, deux secteurs prometteurs que l’Etat compte soutenir à travers le déploiement de moyens conséquents, ce qui contribuera à dynamiser le secteur de l’emploi au niveau local. Aussi, les différentes mesures aux plans fiscal et financier et celui du foncier pour attirer davantage d’investissements au profit de ces zones, témoignent de l’intérêt qu’accorde l’Etat algérien aux wilayas du Sud et des Hauts Plateaux dans le sillage de sa nouvelle politique économique. Cette approche territoriale du développement, basée sur une répartition équilibrée et étudiée des activités économiques à travers le territoire national, est censée assurer un développement homogène et équilibré de l’ensemble du territoire et par conséquent, contribuer à une stabilisation des populations. Aussi, le gouvernement prévoit de consolider le processus de réformes et les actions censées concourir à améliorer la gouvernance territoriale et à promouvoir la démocratie locale. Au chapitre de l’amélioration de la gestion des collectivités locales, les pouvoirs publics entendent renforcer la décentralisation dans tous les domaines d’exercice de la puissance publique, notamment dans le domaine économique. Une entreprise qui supposera une implication directe des collectivités locales en matière de prise de décision, d’autant plus qu’elles seront dotées des instruments adéquats pour intervenir dans la promotion et l’attrait de l’investissement sur leurs territoires.

D. Akila