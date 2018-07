Développement des TIC : L’indispensable innovation

L’innovation s’impose de plus en plus dans le secteur des télécommunications. Les opérateurs algériens suivent-ils le train de ce développement ? Dans une analyse cosignée avec l’universitaire Nawel Ameziane et publiée dans la Revue d’économie et de statistique appliquée, Mohamed Cherif Belmihoub, consultant international, professeur en économie et management, passe au peigne fin les différents défis qui se profilent à l’horizon. «L’innovation constitue le levier indispensable de dynamisation et de développement du secteur des TIC. La déstabilisation des positions acquises dans les marchés traditionnels des télécoms contribue à renforcer la pression concurrentielle et favorise l’entrée sur le marché de nouveaux acteurs, elle offre néanmoins de nouvelles possibilités de captation de valeur», explique l’universitaire. A ses yeux, les opérateurs publics, particulièrement l’opérateur historique Algérie Télécom, «ne profiteront pas de la forte croissance du secteur des TIC tant que la transformation stratégique et structurelle n’aura pas été menée complètement». Dans sa brillante analyse, le Pr. Belmihoub souligne que «la structure du marché, caractérisée par une forte demande, n’est pas de nature à favoriser la construction d’avantages concurrentiels tirés de l’innovation sur les services et les technologies». Partant de ce constat, le consultant dira qu’«en théorie comme en pratique, ni le monopole ni la faible compétition sur un marché n’incitent à la mise en place de stratégies d’innovation. A terme, l’opérateur historique sera confronté à un dilemme, soit organiser sa transformation, soit subir celle qui lui sera imposée par un marché d’offres». En effet, le secteur fait face à un foisonnement de défis. Mutations technologiques rapides, renouvellement croissant de l’offre, libéralisation des marchés de services, apparition constante de nouveaux acteurs ont, entre autres, «amené à considérer la capacité d’innovation comme déterminante dans les business plans des entreprises». Dans son analyse, le Pr. Belmihoub qualifie d’«essentiel» pour les opérateurs de télécommunications, de mettre l’innovation au «centre de leurs réflexions stratégiques et saisir les opportunités que leur offre la convergence des TIC s’ils ne veulent pas être réduits à des opérateurs de ‘‘tuyaux’’». Au risque d’être dépassés, les opérateurs, commente Pr. Belmihoub, «doivent proposer des innovations de services avec une forte valeur ajoutée misant sur la création de valeur au sein de ce nouvel espace». Sur sa lancée, il explique que «la nouvelle économie est et le sera encore plus numérique et connectée. C’est pourquoi, l’innovation est au cœur des stratégies de croissances des opérateurs de télécoms». Cette mutation, enchaîne-t-il, révèle un «potentiel sans précédent en termes d’innovation en générant de nouveaux modes de création, de nouveaux services et de nouvelles organisations du travail et bien entendu de nouveaux modèles d’affaires».

Fouad Irnatene