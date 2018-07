Centrales photovoltaïques de 150 MW : Des projets destinés exclusivement aux investisseurs nationaux

«Le gouvernement a donné son accord final lors du Conseil interministériel qui s’est tenu le 6 juin dernier à la Commission de régulation de l’électricité et du gaz d’Algérie (CREG) pour le lancement d’un appel d’offres pour la réalisation de centrales photovoltaïques, par voie de mise aux enchères pour les 150 MW et qui sera probablement lancé dès la fin de cette année», a indiqué, hier, à Alger, le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni.

Intervenant à l’occasion du forum national sur la préparation de cet appel d’offres, il a souligné que «le gouvernement a donné également son accord pour que la société SKTM, filiale de Sonelgaz, procède à la réalisation d’un programme d’hybridation des centrales diesel des localités de l’extrême Sud du pays par le biais de construction de centrales photovoltaïques, d’une capacité de 50 MW». A ce propos il a fait savoir que ces projets sont destinés exclusivement aux investisseurs nationaux, publics et privés, seul ou en partenariat, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Ils seront l’occasion pour ceux qui ont déjà investi dans la production d’équipements et de composants destinés à la réalisation des centrales électriques photovoltaïques, de commercialiser leurs produits, compte tenu de l’obligation d’intégration nationale associée à ces projets.

S’agissant de l’objectif recherché, le ministre a fait savoir qu’il s’agit de mettre en place une véritable activité économique dans le domaine des énergies renouvelables, par la création d’un tissu d’entreprises, de PME et de sous-traitants, intervenant sur toute la chaîne de valeurs de la filière. Quant au financement des projets, M. Guitouni a insisté sur la nécessité pour les investisseurs intéressés, de mobiliser leur financement auprès des différentes banques, institutions financières et aux fonds d’investissement de droit algérien. S’adressant aux participants, le ministre leur a indiqué de saisir cette opportunité afin d’investir davantage dans les débats pour poser toutes les questions et problématiques qu’il conviendra de considérer et auxquelles il faudra apporter des réponses, afin d’assurer la réussite de ce processus. Tout en estimant que la réussite de cette première opération sera un exemple idoine à suivre pour le lancement d’autres projets similaires avec d’autres capacités. Il a exhorté tous les opérateurs et autorités publiques à conjuguer des efforts pour que cette opération soit couronnée de succès. En réponse à une question relative au prix du MW, il a précisé que «celui-ci, qui a connu une baisse d’environ cinq fois par rapport aux années précédentes sur le marché international, sera plafonné et fixer d’avance». Mettant à profit cette occasion, le ministre n’a pas manqué de souligner qu’il est temps aujourd’hui de réaliser cette nouvelle industrie en Algérie, surtout, à-t-il précisé, que notre pays dispose de tous les atouts et moyens nécessaires (universités, centres de recherche, experts de la main-d’œuvre) : «La réalisation de centrales solaires à travers le pays, en partenariat avec les entreprises étrangères, nous a permis d’acquérir beaucoup d’expérience et de savoir-faire», a-t-il précisé. Concernant, les avantages qui seront accordés aux investisseurs locaux, le ministre a cité entre autres, l’octroi de terrains sous forme de concessions, la production sera acheter par Sonelgaz, des crédits accordés par les banques seront à des taux d’intérêt bonifiés. Le programme de production de 22.000 MW d’ici 2030, le ministre a rassuré que cet objectif sera réalisé et ils sont en train de réunir toutes les conditions et les moyens nécessaires. Ajoutant que pour la réalisation de cet objectif il faut tout d’abord la mise en place «d’une industrie sérieuse».



Le problème des coupures d’électricité à Ouargla résolu



A une question relative aux dernières manifestations des citoyens enregistré au niveau de la wilaya du Sud, Ouargla, le ministre a indiqué qu’il n’a rien compris par rapport à ces événements. Au niveau de cette région la disponibilité des énergies sont assurés. «L’Etat, dit-il, a fait d’importants investissements pour le Sud». Il a ajouté que le fait que la température a atteint 51 voire 53°C, les équipements installés n’ont pu résister à cette chaleur, en conséquence «il y a eu des coupures». Mais grâce à la mobilisation de l’entreprise Sonelgaz «le problème a été résolu en pas plus de trois heures». «Personne ne peut contrôler les conditions climatiques. Il y a des régions, dans certains pays développés, où les citoyens sont restés plus d’un mois sans l’électricité», a-t-il ensuite ajouté.



« On va réaliser le Desertec Algérie »



Revenant sur la rédaction des cahiers des charges concernant l’investissement dans le domaine des ENR, il a indiqué «celui-ci sera rédigé en collaboration avec tous les experts». A une question à savoir, si le projet Desertec va être relancé en Algérie, surtout après la baisse, environ de cinq fois, du coût du mégawatt, par rapport aux années précédentes. Le ministre a répondu en des termes précis : «On va réaliser le Desertec Algérie».

Mettant l’accent sur les projets de solarisation qui peuvent d’ores et déjà être mis en évidence, le premier responsable du secteur a cité entre autres, le projet solarisation avec Eni qui consiste en le lancement des travaux de réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque à Alrar pour une capacité de 10 mw. Sa mise en service est prévue pour octobre 2018 et le projet de solarisation avec Total consiste en la réalisation d’une étude de faisabilité d’un projet de centrale solaire sur le site de GTFT retenu comme site pilote. «Aujourd’hui nous pouvons compter, grâce aux projets réalisés par la société SKTM, filiale de Sonelgaz, plus de 343 MW de capacité installée en renouvelable, localisés dans les hauts plateaux et le sud du pays», a-t-il dit.

De son côté, Abdelkader Choual, président du comité de direction de la CREG, a souligné que la démarche que nous comptons mettre en œuvre à ce titre, est fondé sur les principes fondamentaux à savoir, en premier lieu, de recourir exclusivement aux capacités nationales de fabrication des équipements photovoltaïques et de réalisation des centrales solaires, en second lieu les installions photovoltaïques à réaliser seront choisis en fonction de leur potentiel solaire, en troisième lieu, il a indiqué qu’il s’agit le «financement des projets sera assuré en partie par les ressources propres des investisseurs et en partie par des crédits à mobiliser auprès des banques nationales».

Makhlouf Ait Ziane