Clôture du festival de la poterie de Maâtkas : Satisfaction des artisans et artistes

Le rideau est tombé dimanche dernier sur la huitième édition du Festival culturel de la poterie de Maâtkas à laquelle avaient participé quelque 120 artisans et artisanes venus d’une vingtaine de wilayas du pays. La cérémonie de clôture de cette édition, qui a duré cinq jours et qui a drainé des milliers de visiteurs, s’est déroulée dans une parfaite ambiance en présence de la directrice de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou ainsi que les autorités locales de la daïra de Maâtkas. S’exprimant à l’occasion, la directrice de la culture, Nabila Goumeziane, a indiqué que l’organisation des fêtes et festivals permet de promouvoir l’artisanat et de l’intégrer dans une dynamique de développement économique et touristique de la wilaya.

Nabila Goumeziane a également rappelé l’important rôle que jouent ces manifestations culturelles annuelles dans la préservation et la promotion des métiers traditionnels, dès lors qu’elles permettent aux artisans et artisanes d’écouler leurs produits et de poursuivre leur activité.

Cette huitième édition a connu une très forte affluence de visiteurs ayant permis aux exposants d’écouler leurs produits, apprend-on sur place. Les artisans et artisanes ayant pris part à cette édition ont exprimé leur totale satisfaction des conditions de leur prise en charge par le commissariat du festival et aussi de l’engouement qu’ont suscité leurs poteries auprès des visiteurs de cette édition. En plus des ventes réalisées sur place, plusieurs artisans et artisanes ont regagné leur atelier avec plusieurs commandes qu’ils ne pouvaient satisfaire sur place, nous a déclaré une potière, qui n’a pas manqué à exprimer sa joie quant à la belle affaire qu’elle venait de réaliser à l’occasion de cette édition. Le dernier jour de cette édition du Festival culturel de la poterie de Maâtkas a été marquée par la visite de Son Excellence l’ambassadeur de la Croatie, Marin Andrijasevic, qui, accompagné des autorités locales de Maâtkas, a visité les différents stands d’exposition. Lors de son entretien avec les présidents des Assemblées populaires des communes de Maâtkas et de Souk El Tenine, il a évoqué l’éventualité de l’organisation au niveau de l’ambassade de son pays d’une rencontre entre les artisans de la wilaya et des hommes d’affaires et l’association des femmes de diplomates étrangers en Algérie pour la promotion et la vente des produits artisanaux, notamment la poterie et le bijou d’Ath Yenni.

Le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, a, dans son allocution d’ouverture de cette édition, mis l’accent sur la nécessité de veiller sur la sauvegarde et la valorisation de notre patrimoine et de toutes nos valeurs culturelles qui constituent le socle sur lequel reposent l’histoire et la culture nationales.

Il a également adressé ses vives « félicitations à toutes les potières qui ont pris une part active à cette manifestation. Je salue leur courage, leur persévérance et leur attachement passionné à leur art ». «En continuant de malaxer l'argile de leurs mains expertes pour en sortir des objets de valeur, a-t-il ajouté, ces potières contribuent à sauvegarder de l'oubli ces trésors à ne pas perdre et prouvent que la femme occupe un rang éminent dans la société».

Bel. Adrar