Le producteur et journaliste Salim Aggar à El Moudjahid : « Un message d’émotions »

Le documentaire sur l’histoire du film la Bataille d’Alger a été projeté en avant-première, avant-hier après-midi, à la cinémathèque d’Oran dans le cadre de la compétition officielle du film documentaire FIOFA 2018. Cette œuvre, produite par la Télévision algérienne, revisite l’histoire de ce chef-d’œuvre d’un aspect purement cinématographique, à travers des témoignages inédits de ceux qui, dans l’ombre, ont contribué à faire du film de Gillo Pontecorvo l’un des dix meilleurs films de l’histoire du cinéma dans le monde. Son réalisateur, le critique cinéma, producteur et journaliste Salim Aggar, a bien voulu répondre à nos questions.



Comment vous est venue l’idée de faire ce documentaire ?

Comme vous le savez, moi je ne m’intéresse qu’au cinéma, d’où le choix d’aborder le volet cinématographique de l’histoire de ce film, les conditions de son tournage, les difficultés, le casting des rôles principaux et des figurants, etc. Vous savez, ce film a vu la participation de 140 comédiens qui ont joué dans ce film, mais le public ne retient, malheureusement, que deux ou trois noms portés sur le générique. Il faut savoir qu’une bonne partie des comédiens, surtout les femmes, ont dû faire face à beaucoup de pressions sociales et familiales pour jouer dans ce film, car le cinéma à l’époque n’était pas bien vu. En fait, ce travail c’est aussi une façon de leur rendre hommage.



Dans sa présentation, vous avez souligné que ce documentaire n’aborde que le volet cinématographique, mais nous constatons néanmoins que des faits et détails factuels sont révélés pour la première fois à travers, notamment, le témoignage du directeur de la production...

En fait, il s’agit des faits ayant un lien direct avec le tournage et qu’on ne peut ignorer car, comme vous le savez, le tournage du film intervenait dans une conjoncture politique sensible qui a marqué l’histoire de notre pays.



Nous découvrons dans votre documentaire qu’une partie des comédiens jouaient pour la première fois dans un film et certains ont été recrutés dans la rue, car ils répondaient aux critères physiques recherchés par le réalisateur. Peut-on parler du film « La Bataille d’Alger » comme une école référence à part entière dans la fabrication du cinéma ?

Tout à fait. Vous savez, une personne qui joue pour la première fois est plus facile à gérer et à modeler qu’un comédien qui a, à son actif, plusieurs expériences. Seul le choix d’un comédien professionnel pour incarner le rôle de « l’ivrogne » a été une exigence du réalisateur, car ce personnage est parmi les plus difficiles à jouer dans le cinéma. Sinon, nous remarquons que beaucoup d’autres comédiens ont été choisis pour des critères physiques étant donné qu’ils ressemblent beaucoup aux personnages réels de la Bataille d’Alger, à l’exemple des acteurs qui ont interprété Hassiba Benbouali et Ali la Pointe et Zohra Drif. C’était important pour nous de montrer et mettre en exergue dans le documentaire la référence Gillo Pontecorvo qui avait, pourtant, une dizaine de comédiens professionnels, mais qui les a sous-exploités, je dis bien sous-exploités et il n’y a pas un autre mot. Larbi Zekkal qui est un grand acteur de théâtre nous ne l’avons vu que dans une seule séquence.



Une question s’impose ! Est-ce que le monde du cinéma algérien a profité professionnellement de cette grande école qu’est le film la Bataille d’Alger ?

Je pense, c’est mon avis de cinéaste et réalisateur, que Pontecorvo a placé la barre très haut et aucun cinéaste n’a pu l’atteindre, à l’exception de Lakhdar Hamina.



L’aspect humain et émotionnel est très présent dans le documentaire ; un choix ?

Oui. Je suis quelqu’un de très émotif et je voulais transmettre un message d’émotions. Dans la dernière séquence, on découvre « que sont devenus les comédiens du film la Bataille d’Alger 50 ans après »… Certains ont pleuré car ils ont joué dans un film par amour à leur patrie, malheureusement, ils sont tombés dans l’oubli. En fait, l’émotion était réelle et se dégageait spontanément de leurs témoignages.



L’on croit savoir que vous travaillez sur une deuxième partie de ce documentaire. Vous confirmez ?

Effectivement, et il évoque un autre volet. Il s’agit précisément d’aborder la même thématique mais du côté italien.

Propos recueillis par A. S.