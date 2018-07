11e édition du festival international d’Oran du film arabe : court-métrage et documentaire à l’honneur

De nos envoyées spéciales : Sihem Oubraham et Amel Saher

Projection de courts-métrages et de films documentaires au niveau des cinémas Maghreb et Saâda ainsi qu’à la cinémathèque d’Oran. Tel est le programme de la cinquième journée du FIOFA. Au menu, entre autres, The violet, du réalisateur irakien Baqer Al Rabaie dans la catégorie court-métrage, et Des moutons et des hommes, du réalisateur algérien Karim Sayad, ainsi que Histoire du film la Bataille d’Alger, de Salim Aggar.

Dans son court-métrage d’une durée de pas moins de 18 minutes, le réalisateur irakien Baqer Al Rubaie met en évidence un enfant qui tente de sauver sa mère blessée, en pleine bataille dans une ville en ruine. Ce petit garçon évolue sous la menace de snipers et rencontre une fille un peu plus âgée que lui, qui lui propose de l’aider tout en l’occupant en lui livrant son secret afin d’éviter les tirs de snipers… C’est à la fin du court-métrage que le spectateur se rend compte que les deux gamins sont décédés.

Le deuxième documentaire est intitulé Des moutons et des hommes : portrait touchant d’une société divisée. Dans un coin populaire d’Alger, Habib, 16 ans, rêve de devenir vétérinaire, alors qu’il prépare son nouveau bélier plutôt réticent, El Bouq, en vue des prestigieux combats de moutons du quartier. Samir, plus âgé et plus sage, se contente de faire le commerce des animaux de combat pour gagner de l’argent dans la capitale. Il trouve les meilleures bêtes qu’il entraîne et vend à l’occasion de la fête musulmane de l’Aïd qui approche, et durant laquelle tous les moutons, y compris El Bouq, seront sacrifiés. Tous deux occupés à prendre soin de leurs bêtes, Habib souhaite naïvement une victoire mais Samir ne se fait plus d’illusions. Explorant cette tension palpable entre espoir et fatalité, le réalisateur algérien Karim Sayad traite du passage à l’âge adulte et de la masculinité complexe dans son pays.

Dans le documentaire de Karim Sayad, les images majestueuses, mystérieuses et hypnotiques expriment ce que les personnages ne peuvent faire… la fragilité, la peur et une mélancolie qui va de pair avec un quotidien qui semble passer inexorablement.

Le regard du réalisateur, à la fois sensible et incisif, humanise les personnages en leur permettant de vivre et d’exister au-delà des règles et traditions de la société. Les sujets s’expriment peu, mais lorsqu’ils parlent, leurs mots sont tranchants :

« Dans ce pays, les gros bouffent les petits… et si, comme nous, tu n’as rien, tu manges ton pain et tu la fermes », explique Samir, en guise de rappel que la société dans laquelle il vit est coupée en deux : les gagnants et les perdants, mutiques et fatigués.

Les mots sont le privilège de ceux qui "comptent", de ceux qui trônent au sommet de la pyramide sociale. En penchant son regard vers les moins privilégiés, Karim Sayad casse ces règles inviolables et indicibles à travers ce court-métrage de 78 minutes.



La Bataille d’Alger restauré en format numérique



Plus de 50 ans après la sortie de La Bataille d’Alger, le film de Gillo Pentecorvo a été restauré en format numérique et en DCP et a été projeté dimanche après-midi au niveau de la cinémathèque d’Oran, dans le cadre de la compétition du Festival international d’Oran du film arabe. Plus qu’un documentaire, le film de l’Eptv est un hommage à tous ces artistes et comédiens qui ont sacralisé l'Algérie à travers ce film. Le réalisateur a retrouvé après une longue enquête une quinzaine de comédiens et techniciens qui ont travaillé dans ce film en 1965. Beaucoup d’entre eux ont raconté avec beaucoup d’émotion et d’anecdotes leurs souvenirs du tournage de La Bataille d’Alger. Le doc, qui est réalisé par un réalisateur algérien, Salim Aggar, s’intitule Histoire du film la Bataille d’Alger, en référence au cinéma italien. Le réalisateur s’est chargé de retrouver au bout d’une longue et minutieuse enquête qui a duré deux ans les comédiens et les techniciens qui ont joué dans le film il y a plus de 50 ans. La majorité d’entre eux sont décédés, d’autres sont vivants, mais refusent de témoigner, car ils ont tourné la page de ce film auquel ils ont participé. Pour le réalisateur franco-algérien Malek Bensmaïl, qui se chargea de réaliser ce documentaire sur ce film historique, pour le côté français, il était plus axé sur le contexte politique que sur le contexte historique du film. Faute d’effectuer une interview avec le principal concerné, Malek Bensmail révèle comment Yacef Saâdi, l’ancien chef de la Zone autonome à La Casbah d’Alger, a produit le film. Il révèle également comment, aux Etats-Unis, les Black Panthers, en révolte contre le pouvoir blanc, s’identifient au parcours d’Ali la Pointe, en qui ils voient un frère spirituel du leader assassiné, Malcolm X. Une copie de La Bataille d'Alger, découverte au domicile de militants noirs radicaux à New York, est même utilisée comme preuve à conviction lors de leur procès. Pour le procureur, les accusés préparaient des attentats inspirés de ceux du FLN dans le film. Loin de parler du film et de son succès international, Malek Bensmaïl, fidèle à son idéal négatif sur la Révolution algérienne -il avait dénigré le FLN dans son documentaire La Chine est encore trop loin -, poursuit son œuvre de destruction de l’image révolutionnaire véhiculée par le film La Bataille d'Alger.

S. O.