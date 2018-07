Impropres à la consommation : Saisie de 5 tonnes de viandes et d'aliments

La direction du commerce de la wilaya d'Alger a saisi, depuis le début de la saison estivale, près de 5 tonnes de viandes et d'aliments impropres à la consommation à travers plusieurs restaurants au niveau des plages algéroises, a indiqué dimanche le chef de service de la répression des fraudes à la même direction, Herkas Abdelouahab. "Dans le cadre des opérations de contrôle quotidiennes, près de 5 tonnes d'aliments impropres à la consommation ont été saisies depuis le début de la saison estivale (1 juin-15 juillet)", a précisé à l'APS, M. Herkas, en marge d'une visite effectuée par les agents de répression des fraudes à nombre de restaurants et fast-foods au niveau des plages à Kadous, Tamenfoust et Staouéli.

A l'occasion de la saison estivale, la direction du commerce de la wilaya d'Alger a mobilisé 14 brigades composées de 30 agents de contrôle de qualité répartis sur 6 inspections (Rouiba, Dar Beida, Hussein Dey, Bab El Oued, Chéraga et Zéralda) pour inspecter la qualité des prestations fournies au niveau des plages.

Pour ce qui est de la qualité et de la répression des fraudes, la direction a enregistré, durant la même période, 1.097 interventions et dressé 359 contraventions, 353 procès verbaux à l'encontre de commerçants contrevenants, 8 mise en demeure et 7 décisions de fermeture, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, l'agent de contrôle de qualité et de répression des fraudes, Alouani Naima a fait état de "manque d'hygiène dans quelques locaux, et d'étiquetage sur les produits utilisés lors de la préparation des repas en sus d'absence d'aération ce qui présente un danger sur la santé du citoyen".