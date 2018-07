Grand Angle : Couac !

Décidément la recherche d’un règlement politique au conflit libyen est une voie parsemée de difficultés. Ainsi à chaque fois que la communauté internationale pense avoir accompli un pas menant vers cette issue souhaitée, de nouveaux éléments viennent contrarier cette volonté. Le dernier en date est la démission du président de l'Assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle Constitution de la Libye, Nouh Abdassayed annoncée dimanche. Cette démission qui intervient à la veille d'un vote du parlement sur la loi relative au référendum qui doit être organisé pour adopter une nouvelle constitution libyenne n’est certainement pas de bon augure et ne manquera pas de retarder la mise en œuvre de la feuille de route agréée, le 29 mai, au palais de l’Elysée à Paris, par quatre des principaux protagonistes du théâtre libyen et en présence de représentants de vingt pays et six organisations internationales l’engagement solennel à tenir des élections législatives et dans laquelle les protagonistes libyens s’engageaient à tenir des élections législatives et présidentielle le 10 décembre. Les différentes parties s’étaient entendues pour faire de l’adoption d’une «base constitutionnelle» un préalable à l’organisation du scrutin. «L’adoption d’une Constitution constituera une étape essentielle pour la souveraineté de la nation libyenne», avaient insisté les signataires de l’accord. Dans ce sens, le texte final avait posé l’engagement des acteurs à «adopter les lois nécessaires d’ici le 16 septembre 2018». Sauf qu’à un peu plus d’un mois de cette échéance, la démission de Nouh Abdassayed est un facteur de complexification supplémentaire de cette crise. L’on pourra toujours spéculer sur les motifs, non mentionnés par le démissionnaire, de cette décision, mais cela ne fera pas pour autant avancer le dossier. Mais ce qui est certain c’est qu’elle a donné raison à ceux qui le 29 mai dernier déjà avaient fait part de leur scepticisme quant à la mise en œuvre de la feuille de route retenue. «Sa réalisation va requérir un complexe faisceau de conditions» avait estimé un analyste. Moins nuancé, le centre d'analyses International Crisis Group (ICG) avait jugé que la conférence de Paris risquait d'être «contre-productive», en l'absence d'un consensus plus large incluant l'ensemble des acteurs politiques et militaires de ce pays.

Nadia K.