Commandant général des SMA : La question palestinienne «centrale» pour le peuple algérien

Le Commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Mohamed Bouallag, a affirmé que la question palestinienne demeure «centrale» pour le peuple algérien et que les SMA «ne font pas exception» à cette unanimité. A l'issue de la clôture, tard dans la soirée de dimanche, du camp d'été pour les enfants palestiniens au camp de jeunes d'El Kerma (Boumerdès), en présence de l'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, M. Louaï Aïssa, M. Bouallag a mis en avant que la question palestinienne demeure «centrale» et jouit de l'unanimité et du consensus de tout le peuple algérien. Au moment où le peuple algérien est unanime au sujet de cette question, les SMA, en tant qu'école nationale, «ne font pas exception» à cette unanimité d'autant qu'ils sont à «l'avant-garde» avec ceux qui soutiennent cette question pour la transmettre aux générations futures, a-t-il indiqué. Dans ce cadre, le même responsable a fait savoir que les SMA, grâce à la coopération avec l'ambassade de Palestine à Alger, ont passé de l'encadrement des différentes activités communes entre les deux parties à l'organisation des camps d'été au profit des enfants palestiniens résidents en Algérie. Il a estimé, par ailleurs, que ce camp a «une dimension profonde» du fait qu'il s'adresse aux enfants et aux jeunes qui sont l'avenir de la Palestine de manière à ce que la question «demeure vive dans leurs esprits et pour qu'ils soient fortement attachés à elle dans l'espoir de restituer la terre, les lieux sacrés et recouvrer la liberté».