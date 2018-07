Badminton / Mondiaux (seniors/double dames) : La paire algérienne face à la Thaïlande

Les badistes algériennes, Halla Bouksani et Linda Mazri, donneront la réplique aujourd’hui à la paire thaïlandaise composée de Ruethaichanok Laisuan et Supamart Mingshua, pour le compte du premier tour des Championnats du monde (seniors) qui ont debité le 30 juillet jusqu’au 5 août à Nanjing (Chine). Si les badistes algériennes passent cet écueil, elles affronteront les Chinoises, Huang Yaqlong et Yu Xiaohan, comme l’a révélé le tirage au sort, dimanche. Les deux athlètes algériennes se sont, pour rappel, rendues vendredi dernier dans la ville chinoise de Nanjing, après avoir pris part aux 3es Jeux africains de la Jeunesse d’Alger. Bouksani est montée sur la plus haute marche du podium en s’adjugeant le vermeil dans le simple «filles», alors que sa partenaire Mazari a décroché la médaille d’argent dans le tableau simple et l’or au double, où elle avait composé la paire algérienne avec Bouksani.

M.-A.A.