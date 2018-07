Cyclisme / Tour du Rwanda : Le GS Pétroliers avec 5 cyclistes à Kigali

L’équipe cycliste du GS Pétroliers prendra part avec cinq athlètes (seniors/messieurs) au Tour cycliste du Rwanda, qui aura lieu du 5 au 12 août prochain, comme annoncé sur le site officiel de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). Les 5 cyclistes sont Lounis Mahdi, El Kahtib Sassane, Yacine Hamza, Abderrahmane Hadjlazib et Azzedine Lagab. Ce dernier n’étant autre que le vainqueur du dernier Tour d’Algérie-2017. Le représentant algérien ralliera la capitale rwandaise, Kigali, le 2 août prochain. Trois entraineurs encadreront l’équipe : Khalil Tamarant, Radouane Chaabane et Karim Toubdarine. Huit étapes selon le programme du Tour du Rwanda à parcourir pour les coureurs des différentes équipes engagées dans cette compétition cycliste : Rwamagana - Rwamagana (104 km), Kigali - Huye (120,3 km), Huye - Musanza (195,3 km), Musanza - Karangi (108,5 km), Karangi - Rubavu (95,1 km), Rubavu - Kinigi (108,5 km), Musanza - Kigali (107,4 km), et enfin Kigali, où les athlètes évolueront sur un circuit de 82,2 en plein centre-ville. Les cinq cyclistes algériens du GSP tiennent à réaliser un grand Tour et par conséquent des résultats probants, menés par l’expérimenté Azzedine Lagab.

M.-A.A.