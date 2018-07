Jeux méditerranéens 2021 : Oran sera au rendez-vous

Le directeur général des Jeux méditerranéens qu’abritera Oran en 2021 sera «prochainement» installé, a annoncé hier le wali Mouloud Cherifi. Intervenant lors du forum du quotidien El Djoumhouria, le wali a expliqué que le responsable désigné «jouera un rôle primordial dans la gestion de cette manifestation sportive sur le plan organisationnel, alors que les autorités locales se chargeront de l’équipement des infrastructures et de la préparation de ces joutes.» Abordant les chantiers du stade de 40.000 places, du village olympique et des autres infrastructures en cours de réalisation, M. Chérifi a estimé que la cadence des travaux «est soutenue», tout en assurant avec conviction qu’ «Oran sera au rendez-vous». Le wali a annoncé qu’à l’occasion des JM 2021, les stations de mesure du taux de pollution de l’air, «Sama Safia», seront réactivées. La ville d’Oran compte trois de ces stations, érigées en 2006 à proximité du Lycée Pasteur, de Haï Salam et de Medina Djedida. Ces équipements sont à l’arrêt depuis des années pour «des raisons techniques», a-t-il indiqué. Dans le cadre de la préparation des JM 2021, une commission chargée de l’embellissement de la ville d’Oran a été installée et regroupe des membres de la société civile, des journalistes et des artistes. Un documentaire pour la promotion de la ville lors de cette manifestation est également prévu dans ce cadre, a précisé Mouloud Cherifi.