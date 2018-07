Coupe arabe des clubs (premier tour aller) , Al-Ain FC - ES Sétif : L’Entente, un moral au beau fixe

L'Entente de Sétif affrontera la formation émiratie d'Al Ain FC demain à 17h30 (heures algériennes) au stade Hitrec Kacian à Zagreb (Croatie) en match aller du premier tour de la Coupe arabe des clubs champions de football avec la ferme détermination de gagner à l'occasion de son retour à cette compétition qu'il avait déjà remporté à deux reprises et dont le vainqueur final touchera six millions dollars. Revigorés par le nul décroché vendredi dernier en déplacement contre les Marocains de Difaâ Hassani Al Jadidi (1-1) en Ligue des champions d'Afrique, les hommes de Rachid Taoussi aborderont le match de mardi avec un moral au beau fixe malgré la fatigue. "Le moral est au beau fixe" a assuré l'attaquant bêtifient Habib Bouguelmouna, expliquant ce bon état esprit à la veille d'affronter Al-Aïn par "le sentiment du devoir accompli en Ligue des champions", où non seulement l'Entente a bien négocié son déplacement au Maroc, mais ayant vu son principal concurrent en Ligue des champions d'Afrique, le MC Alger, trébucher à domicile face aux Congolais du TP Mazembe (1-1). "Pour ainsi dire, les choses se sont passées exactement comme nous l'avions espéré en Ligue des champions et cela nous redonne le moral pour aborder du bon pied notre deuxième challenge international de la saison" a ajouté Bouguelmouna concernant ce premier tour de la Coupe arabe des clubs, affirmant que lui et ses coéquipiers feront "maximum" pour réussir un bon résultat. La seule appréhension de l'ex-attaquant de l'USM bel-Abbès reste "la fatigue", car ayant rejoint Zagreb directement à partir du Maroc, suivant un plan de vol assez compliqué, ayant impliqué le transit par la Tunisie et la Turquie. Bouguelmouna a reconnu que "la tâche reste difficile, face à un adversaire de qualité", mais puisque le match se déroulera sur un terrain neutre et dans des conditions climatiques beaucoup plus favorables que dans la péninsule arabique, il a considéré que l'ESS a quand même "une bonne carte à jouer". A son arrivée à Zagreb, le coach Rachid Taoussi a commencé par laisser ses joueurs se reposer. Ce n'est que le lendemain qu'il a programmé la première séance d'entraînement, en présence du joueur Miloud Rabii, qui avait été préalablement ménagé pour un petit problème aux adducteurs. De son côté, Al Ain FC poursuit sa préparation à Zagreb ou il effectue son stage d'intersaison sous la conduite de l'entraineur croate Zoran Mamitc. Une domiciliation assez surprenante pour un club du Golfe, mais dont le choix fut loin d'être fortuit, car présentant deux gros avantages pour le club hôte : rester sur place, pour poursuivre le stage de préparation d'avant-saison qu'il effectue actuellement en Croatie et éviter la grosse chaleur qui sévit actuellement dans la péninsule arabique. La rencontre Al Ain FC- ES Sétif sera dirigée par un trio arbitral saoudien sous la conduite de Turki Al Khudair assisté de Mohamed Al Abkari et Halaf Zaid. Le quatrième arbitre est Khaled Triss. La manche retour aura lieu également en Croatie le 4 août prochain.