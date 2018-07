Coupe de la CAF, USM Alger 1 - Rayon Sports 1 : Les Rouge et Noir méconnaissables

Les camarades de Zemmamouche ont été tenus en échec par le représentant du Rwanda, Rayon Sports, à l’issue d’une rencontre plutôt musclée et très disputée. Menés aux scores dès la demi heure de jeu, les protégés du techniciens Français Thierry Froger, visiblement dans un jour sans, ont dû attendre les cinq dernières minutes de la partie pour arracher le nul.

28’, les visiteurs parviennent à trouver la marque sur une action directe. Idéalement servi par son gardien de but dans le paquet, Diarra parvient à prendre le dessus sur la défense usmiste avant de tromper Zemmamouche d’un joli tir croisé. Dos au mur, les Algérois ont pris de plus en plus de risque pour tenter de revenir à la marque. Ces derniers ont raté de nombreuses occasions de scorer, mais se sont aussi sérieusement exposés aux contres de l’adversaire. 86’, Hamia s’élève plus haut que les défenseurs centraux Rwandais pour reprendre, d’une jolie tête piquée, le centre de Yaya. Il permet ainsi à l’USMA d’arracher le point du nul. «On n’a pas eu une bonne entame de match, face à un adversaire, condamné à l’exploit, qui a joué son va tout dans cette rencontre. On a laissé l’initiative du jeu à la formation rwandaise, qui a usé de ses capacités athlétiques surtout pour faire la différence et mener au score. En seconde période, mes joueurs se sont ressaisis et ont eu un meilleur rendement. Après plusieurs occasions manquées, on a pu égaliser et arracher un point important pour la suite de la compétition. Cela nous permet de maintenir notre adversaire du jour à distance dans la course à la qualification. A présent, nous devons travailler plus pour nous améliorer. Notre objectif est désormais de terminer en première position dans cette phase des poules», a déclaré le coach de l’USM Alger à l’issue de cette rencontre. De son côté, l’entraîneur de Rayon Sports a regretté les nombreuses occasions manquées par ses joueurs. «Nous sommes venus en Algérie pour remporter les trois points du match. Nous avons bien étudié les forces et faiblesses de l’USMA, qui reste à mon avis une équipe prenable. Franchement, le résultat ne me contente pas. Nous avons raté la victoire, en manquant les nombreuses occasions de buts qui se sont présentées à nous, notamment en première période ou nous avons largement dominé notre adversaire. Cela dit, ce point du nul nous permet de rester en course. Nous allons continuer à jouer crânement nos chances et gagner en expérience, par la même», a souligné Roberto Oliveira Gonçalves. Dans l’autre rencontre du groupe, la formation Kenyane, Gor Mahya et aller en Tanzanie damer le pion aux Young Africans (2-3). A l’issue de cette quatrième journée, l’USMA, qui compte 8 points, partage la tête du classement avec Gor Mahya. Rayon Sports arrive en troisième position (3 points), alors que Young Africans, qui sera hôte des Algérien le 19 août prochain, ferme la marche avec un point au compteur seulement.

Rédha M.