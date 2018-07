Concours d'admission Aux écoles des cadets : Enthousiasme et optimisme à Béchar et Batna

L’école des Cadets de la Nation de Béchar vient d’organiser un concours de recrutement, au titre de l’année scolaire 2018/2019, parmi les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 08,80/10 à l’examen de fin de cycle primaire (session mai 2018).

La première épreuve qu’auront subi ces examinés, accueillis dans de bonnes conditions au sein de cette structure, a consisté en un examen médical approfondi devant attester de leur bonne condition physique, apte à leur permettre de poursuivre une carrière militaire, et ce, avant d’entamer des épreuves d’éducation physique. L’examen écrit consiste en trois épreuves (langue arabe, mathématique et langue française), une véritable sélection parmi les 420 candidats en lice et pour une formation de base de ces futurs cadres de l’Armée.

Ramdane Bezza

