MDN : Des tentatives de contrebande déjouées

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont déjoué, samedi à In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), des tentatives de contrebande de dix tonnes de denrées alimentaires et de 10.200 litres de carburant, tandis que des garde-côtes ont saisi, à Ghazaouet (2e Région militaire), 32,15 kg de kif traité», a indiqué hier un communiqué du MDN.



Tamanrasset

Reddition d’un terroriste



«Dans la dynamique des efforts fournis par les différentes unités de nos Forces armées dans le cadre de la lutte antiterroriste, le terroriste Abarzoulegh Aïssa dit ‘‘Abou Ibrahim’’ s'est rendu, hier, aux autorités militaires de Tamanrasset (6e Région militaire), en possession d'un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et de quatre chargeurs de munitions garnis. Ledit terroriste avait rallié les groupes terroristes en 2014» a indiqué hier un communiqué du MDN.

«Cette opération vient s'ajouter au bilan des résultats positifs réalisés dans le cadre de la lutte antiterroriste et confirmer l'efficience des différentes approches visant l'éradication du fléau du terrorisme dans notre pays».