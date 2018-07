10 wilayas du Sud concernées : Les horaires de travail de 6h à 13h du 1er au 31 août

En raison des fortes chaleurs qui sévissent actuellement dans les régions du sud du pays et compte tenu de leur impact sur les conditions de travail en milieu professionnel, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative informent que les horaires de travail dans les administrations et services publics dans les wilayas d'Adrar, Laghouat, Biskra, Bechar, Tamanrasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El-Oued et Ghardaïa sont fixés de 06h00 du matin à 13h00 durant la période s'étalant du ler août au 31 août 2018.