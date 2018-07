Nouveaux bacheliers : Près de 95% inscrits

Près de 95% des nouveaux bacheliers ont procédé aux préinscriptions universitaires depuis le lancement de la plate-forme électronique jeudi dernier. Sur un total de 276.391 nouveaux bacheliers, 260.188 ont effectué, jusqu’à hier, leurs préinscriptions, soit une moyenne de 94,14%, selon le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le nombre global des nouveaux bacheliers ayant accédé à la plate-forme nationale s’élève à 266.548 étudiants, soit un taux de 96,44%. Les préinscriptions seront validées entre le 29 et 30 juillet, permettant également aux nouveaux bacheliers de modifier leur précédente fiche de vœux pour être réorientés conformément à la seconde fiche de vœux.Les résultats des affectations seront annoncés en ligne le 7 août au soir après le traitement des choix durant la période allant du 31 juillet au 7 août.

La deuxième étape des préinscriptions, des réorientations, des concours et entretiens pour les domaines concernés aura lieu entre le 8 et 12 août. Pour rappel, le dernier délai des inscriptions définitives a été fixé au 16 septembre 2018.