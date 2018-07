Tourisme : Faciliter l’investissement privé 

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a effectué hier une visite de travail et d’inspection à Bejaia où il s’est enquis de près des difficultés rencontrées dans l’investissement touristique dans cette wilaya qui recèle des potentialités naturelles inestimables et qui pourraient la propulser au premier rang de pôle touristique, créateur d’emploi et de richesses. «Le secteur du tourisme à Bejaia doit impérativement enregistrer un déclic.

Il faut faciliter l’accès des investisseurs privés dans le thermalisme. Bejaia qui possède des sources thermales importantes ne fait fonctionner que deux, gérées par les communes, c’est inacceptable. Il faut les donner en concession aux investisseurs privés qui peuvent les exploiter en créant de nouveaux emplois. L’Algérie possède 282 sources thermales, elle est l’unique en Afrique du Nord. Il faut également débloquer les projets d’investissement à l’arrêt. 56 projets à l’arrêt sur les 70 retenus, c’est énorme. Il faut changer de vision pour relancer le secteur», devait souligner le ministre. Lors de cette visite, M. Benmessaoud, accompagné du wali par intérim et du président de l’APW, s’est rendu à Amizour où il a visité le projet d’ hôtel urbain avec bungalows et villas, de 578 lits pour une enveloppe de 69 milliards de centimes avec un taux d’avancement de 55%. A Melbou, la délégation ministérielle a visité le projet en cours de la résidence touristique « Le Remora ». La commune de Tichy s’est dotée d’une nouvelle infrastructure hôtelière, d’une résidence touristique de 104 lits qui affiche déjà complet. L’hôtel des Hammadites d’une capacité de 261 lits, dans la même commune, connaît un plan de modernisation important et une nouvelle plage autorisée à la baignade au lieu-dit Achrit, a été ouverte à Aokas. Sur place le ministre a été interpellé par des associations de protection de la bande boisée maritime du Sahel qui ont exprimé leur inquiétude sur la dégradation de cette bande avec l’affectation de projets touristiques aux investisseurs privés. Dans la commune de Bejaia, il a visité le projet d’hôtel urbain privé de 252 lits au lieu-dit Brise de mer, avant de visiter une exposition artisanale.

Ainsi Bejaia compte 72 hôtels dont 42 urbains et 30 balnéaires. 36 agences de voyages et de tourisme sont recensées à travers les différentes localités de la wilaya qui dispose également de 14 zones d’expansions touristiques totalisant une superficie de 1.255,50 ha.

M. Laouer