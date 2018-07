Rentrée scolaire : fixée au 5 septembre

Le ministère de l’Education nationale a annoncé, hier, via un communiqué que la rentrée scolaire au titre de l’année 2018-2019, a été fixée au 5 septembre 2018 pour les élèves et au 2 septembre pour les enseignants. Les travailleurs de l’administration centrale rejoindront quant à eux leurs postes, le 19 août prochain, alors que la reprise pour les travailleurs de l’administration locale est prévue pour le 26 août.

Et pour assurer une rentrée dans la sérénité et éviter les erreurs commises l’année dernière, le ministère de l’Education nationale a donné des instructions fermes aux directions de l’éducation pour assurer la vente et la distribution gratuite des manuels scolaires avant le 10 octobre prochain.

De même, le ministère de tutelle a également sommé les gestionnaires des ressources financières relevant du ministère, d’exploiter les stocks disponibles de manuels scolaires afin d’assurer la distribution au niveau de l’ensemble des établissements scolaires.

Concernant la formation des enseignants du primaire reçus au dernier concours de recrutement, qui a débuté le 25 juillet, celle-ci se poursuivra jusqu’au 7 août. Ces derniers doivent suivre une formation avant de rejoindre leurs postes le 2 septembre prochain. Il s’agit des enseignants qui ont été convoqués et qui se trouvent sur la liste de réserve pour l’année 2017, afin de les préparer psychologiquement et pédagogiquement pour la rentrée prochaine.

L’objectif de cette opération est en effet, de former les enseignants à faire face à différentes situations qui peuvent se présenter lors des cours, avec les élèves en classe. «Les ateliers de formation destinés aux nouveaux enseignants de l’année 2018-2019 (primaire, moyen et secondaire) sont programmés à travers tout le territoire national et portent sur une formation efficiente de ces enseignants. Mme Nouria Benghabrit a encore insisté sur l’importance que représente cette session de formation, dont la durée s’étalera sur 15 jours. Elle consistera à aborder «la partie pratique». Elle soulignera que la formation d’enseignants se poursuivra avec d’autres formations durant les vacances d’hiver et de printemps de l’année prochaine et que ces formations bénéficient d’un «programme approfondi» au profit de ces enseignants. Mme Nouria Benghabrit avait instruit ses services d’alléger les procédures administratives au profit des élèves et de leurs parents. En effet, dans une note diffusée sur les sites du ministère de l’Éducation, la ministre a instruit les responsables de son secteur de travailler dans le respect des dispositions du décret exécutif n°15-204 du 27 juillet 2015 «dispensant le citoyen de la présentation des documents d’état civil contenus dans le registre national automatisé de l’état civil». La première responsable du secteur a indiqué que «les parents d’élèves sont dispensés de fournir des documents de l’état civil contenus dans le registre national automatisé de l’état civil, de la légalisation du règlement intérieur des établissements scolaires et de la présentation de l’acte de naissance».

Dans un communiqué publié jeudi dernier, Mme Benghabrit a également mis l’accent sur la nécessité de prendre en charge «les compétences manquantes chez les élèves en difficulté».

Lors de ces travaux, des rapports ont été présentés par les différents présidents des commissions (sciences, mathématiques et technologie, langues, sciences sociales et disciplines d’éveil, et pédagogie), mentionne la même source. Selon le même document, les travaux se sont axés sur «le rapport d’étape du plan d’action du CNP, en termes d’élaboration des différents référentiels généraux et spécifiques, d’apprentissage et d’évaluation (Marwatt), relatifs aux domaines des compétences de la culture mathématique, la culture scientifique et la compréhension de l’écrit». Toujours dans sa politique de réforme de l’école algérienne, entamée depuis l’année 2014, le volet inhérent à la formation des enseignants demeure une priorité pour la responsable du secteur, de même que celui de l’élève. Il faut dire que depuis l’avènement de Mme Benghabrit, il n’est plus question de mettre un élève n’ayant pas atteint l’âge légal de 16 ans à la porte, ni de le renvoyer pour le laisser livré à la rue. Sauf cas d’exception absolue, tout enfant a droit à une scolarité, quels que soient ses résultats.

Salima Ettouahria