Industrie : Face à la crise, les briquetiers s’organisent

Face à la crise que leur branche rencontre, 50 briquetiers algériens se sont rencontrés hier à Bordj Bou-Arréridj pour poursuivre les démarches de création d’une association du secteur et trouver des solutions aux problèmes dont ce dernier souffre.

Les participants à la rencontre, qui a eu lieu à l’hôtel Béni Hamad de Bordj Bou-Arréridj, ont noté qu’aucun professionnel ne peut régler tout seul la contrainte générale consistant dans la faiblesse de la demande qui a baissé, selon eux, de moitié. En ajoutant la baisse des prix, qui est devenue un phénomène dans le secteur, ils ont décidé de se concerter pour une démarche collective. Pour l’un de ces participants et membre de l’association, M. Hocine Benhamadi, la situation compliquée que traverse la production de briques pourrait conduire à la fermeture de plusieurs unités. Ce résultat pourrait provoquer un problème socio-économique a relevé notre interlocuteur qui a rappelé que le secteur emploie 30.000 ouvriers directement et permet la création de 100.000 postes indirects.

Revenant à la baisse des prix qui a été adoptée par plusieurs professionnels, M. Benhamadi indique que les charges fixes et variables des unités ne permettent pas la survie des unités qui fonctionnent à perte. Si au moins les ventes avaient augmenté, a-t-il regretté avant d’appeler à une étude de cette question pour arriver à un budget équilibré, même s’il a reconnu qu’il n’est pas possible d’adopter un prix général. Chaque région à ses spécificités qui entrent dans la détermination des prix, a-t-il indiqué.

Quant à l’intervention des pouvoirs publics, notre interlocuteur la trouve nécessaire pour relancer le secteur de l’habitat dont la production des matériaux de construction fait partie. Nous avons une rencontre cette semaine avec le ministre de l’Industrie, qui est notre tutelle, pour lui exposer tous ces problèmes, a-t-il annoncé.

Nous avons prévu de voir également le ministre de l’Habitat et même celui de l’Intérieur et des Collectivités locales pour sauver notre outil de production qui est un acquis national, a affirmé M. Benhamadi, qui a insisté sur la nécessité d’organiser l’association et la renforcer par les outils humains et matériels pour lui permettre d’agir dans un cadre organisé et sensibiliser aussi bien les autres briquetiers que les partenaires de la profession.

Notons que l’Algérie compte 250 briqueteries actives qui devraient être rejointes par 25 autres en cours de réalisation.

Plusieurs projets d’investissements dans la branche ont été également déposés au niveau des différentes wilayas du pays par des opérateurs qui ont été attirés par le programme ambitieux en matière d’habitat synonyme d’un plan de charges important pour les unités du secteur. La production actuelle est de 10 millions de tonnes.

Fouad Daoud