Mustapha Berraf, président du COA / vice-président de l’ACNOA : « Félicitations à nos athlètes »

«Je tiens à féliciter vivement nos jeunes athlètes pour les résultats obtenus et qui ont été admirables lors de ces JAJ. Je tiens à remercier les autorités du pays et le ministre de la Jeunesse et des Sports qui n’ont ménagé aucun effort pour permettre le bon déroulement et la réussite de cette belle manifestation sportive purement africaine. Je remercie aussi l’ACNOA pour sa contribution, elle aussi, à la réussite de ses Jeux et tous ceux, à tous les niveaux, qui ont veillé à faire des JAJ-2018 d’Alger un succès malgré l’entame tardif pour les raisons que l’ont sait des préparatifs.»

M.-A.A.

Halim Azzi, Directeur général des JAJ : «On peut être fier »



«Franchement, on peut être fier pour tout ce qui a été réalisé en un temps record. On a fait le maximum pour que toutes les conditions soient réunies afin que cet évènement sportif de la jeunesse africaine soit couronné de succès. J’estime que l’Algérie a été à la hauteur et a fait honneur à sa réputation. Je préfère ne pas m’attarder sur certaines critiques qui ne reflètent pas la réalité des choses. On a reçu des échos favorables de la part de la majorité des délégations présentent aux JAJ.»

M.-A.A.