Jeux africains de la jeunesse Alger-2018 , M. Hattab dresse un premier bilan : « nous ne pouvons qu’être satisfaits des résultats »

Découverte de plusieurs jeunes talents qui représentent la future élite du sport algérien

De nombreuses infrastructures réalisées ou rénovées

Une expérience accrue dans l'organisation des grands évènements sportifs

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a animé hier, au Centre International des Conventions d’Alger Abdelatif-Rahal une conférence de presse pour évoquer le bilan de la 3e édition des Jeux Africains de la Jeunesse, en présence du président du COA, Mustapha Berraf, du directeur général des JAJ, Halim Azzi et du coordinateur de l’ACNOA, Djamil Faye.

Dans son intervention, le ministre dira d’emblée : «La volonté du Président de la République et du gouvernement de faire de ces Jeux Africains de la Jeunesse organisés par notre pays, un événement sportif réussi, a été rendu possible grâce à la mobilisation et aux sacrifices de toutes les parties concernées. C’était franchement un travail difficile, d’autant plus qu’on a eu seulement trois mois de préparation avant le coup d’envoi de la compétition à proprement dite. Je tiens à remercier vivement tous ceux qui y ont contribué, les différents ministères, le comité d’organisation, le COA et tout le monde. J’estime après avoir inspecté personnellement les différents sites qui ont abrité les différentes compétitions, ainsi que les lieux d’hébergement retenus en la circonstance, et de l’avis même des différentes délégations présentent que, toutes les conditions nécessaires étaient réunies. D’ailleurs, la quasi majorité nous a témoigné sa gratitude, ses remerciements et sa satisfaction d’avoir pris part à ces JAJ d’Alger. Il ne faut surtout pas se baser sur une ou deux déclarations défavorables pour tirer des conclusions hâtives et inexactes. On est très satisfaits de ces JAJ, qui sont une totale réussite pour nous. Il y a de nombreux aspects positifs et ce ne sont pas les quelques insuffisances relevées çà et là qui vont tout remettre en cause. Ceux qui veulent dresser un tableau noir se trompent. Allez demander leur avis à ceux qui ont participé à ces Jeux, et vous verrez qu’ils vous afficheront leur enthousiasme d’avoir participé aux JAJ 2018 d’Alger».

Le ministre dira aussi : «Nos sportifs profiteront des nouveaux équipements et de la réhabilitation de la plupart des infrastructures sportives au niveau de la capitale. Même nos universitaires bénéficieront de la rénovation de leur lieu d’hébergement et de restauration au niveau de la cité universitaire d’El Alia à Bab Ezzouar et celle de Tipasa».



«Nos jeunes athlètes disposent d’un énorme potentiel»



Pour ce qui est de l’aspect purement sportif, M. Mohamed Hattab n’a pas cessé d’affirmer qu’il y a de talentueux jeunes athlètes algériens qui ont prouvé à travers les JAJ qu’ils disposent d’un énorme potentiel qu’on pourra fructifier dans l’avenir. C’est pourquoi, le département que je dirige de la Jeunesse et des Sports ne ménagera aucun effort, avec la participation des différentes fédérations sportives et des spécialistes et techniciens du sport, pour mettre en place une feuille de route minutieusement étudiée et bien claire pour entamer le renouveau du sport national. Désormais, il faudra accompagner, investir et mettre l’accent sur la formation, pour permettre à nos jeunes athlètes d’atteindre loin à l’avenir ».

«Le sport algérien doit revenir sur la scène internationale»



« Le sport algérien doit revenir sur la scène internationale. On veut investir et en retour on tient à récolter de bons résultats. Il ne faut plus participer pour participer, mais pour glaner des titres et réaliser des résultats probants en investissant sur nos meilleures potentialités sportives. Les talents sont là. Il faut leur consentir un solide investissement. Il faut donc évaluer la situation, puis mettre les moyens humains et financiers pour que nos athlètes de performance puissent évoluer dans un environnement propice», a tenu à rajouter le ministre de la Jeunesse et des Sports.

« L’Algérie a gagné bien plus qu’une moisson record de 226 médailles »



L’Algérie, outre une moisson record de 226 médailles dont 71 en or, «a acquis trois grandes choses» grâce aux Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) qu’elle a accueillis du 18 au 28 juillet : «Des talents d’avenir, de nouvelles infrastructures et une meilleure expérience dans l’organisation des grands évènements sportifs», a énuméré hier à Alger le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Mohamed Hattab. «Lors de la précédente édition des JAJ à Gaborone (Botswana), la moisson de l’Algérie n’était que de 15 médailles d’or.

Cette fois, nous en avons remporté 71 (avec une délégation beaucoup plus importante, ndlr), ce qui représente une hausse significative qui a largement dépassé nos prévisions. Donc, nous ne pouvons qu’être satisfaits de ces résultats», a indiqué le MJS. M. Hattab a considéré aussi que ces Jeux ont permis «la découverte de plusieurs nouveaux jeunes talents qui représentent la future élite du sport algérien». «Certains n’ont pas obtenu l’or, certes, toujours est-il que pour moi, les athlètes qui sont montés sur le podium des JAJ représentent une valeur sûre, et la promesse d’un avenir radieux pour le sport algérien.

A condition bien sûr de continuer à les accompagner», a ajouté le ministre, considérant que «la bonne prise en charge» de ces jeunes sportifs représente «un facteur indispensable» pour l’aboutissement du projet. Autre «bienfait» de ces Jeux pour l’Algérie, l’acquisition d’une «plus grande expérience dans l’organisation des grands évènements sportifs» et qui, selon le ministre, servira aux responsables dans l’organisation d’évènements futurs, comme les Jeux méditerranéens (JM) de 2021 à Oran. M. Hattab a tenu à préciser dans son discours qu’il «ne s’agit là que d’un bilan provisoire, établi à la hâte, moins de 24 heures après la clôture des Jeux». Autrement dit, ce constat est «appelé à évoluer» au cours des prochains jours et «dans le sens positif» selon le ministre, car «l’organisation de ces Jeux a été une totale réussite», faisant que les informations qui viendront compléter le bilan final ne seront que positives aussi. «La gestion a été tellement rationnelle que nous avons gardé une importante somme sur le budget alloué à l’organisation de ces Jeux. C’est dire que nous avons fait bon usage de l’argent du contribuable», s’est félicité M. Hattab, sans préciser le montant exact de cette somme. Le MJS a annoncé par ailleurs que le comité d’évaluation, qui se charge actuellement de dresser le bilan final des JAJ, «évaluera également la participation algérienne aux JM de Tarragone (Espagne)» où la participation algérienne n’a pas été aussi reluisante.



«Il y a eu quelques manques sur le plan organisationnel, mais le parfait n’existe pas»



Les critiques émises par certains participants aux Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), clôturés samedi dernier à Alger, ont été jugées «exagérées» par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, qui considère que «le parfait n’existe pas» et que «les rares exceptions ne font pas la règle». «Certes, il y a eu quelques manques sur le plan organisationnel, mais globalement, ces Jeux ont été réussis», a estimé le ministre hier à Alger, rappelant que «le parfait n’existe pas» et que «les exceptions ne font pas la règle». Allusion faite notamment aux critiques émises par les entraîneurs et chefs de délégation de certains pays participant à ces JAJ, qui se sont plaints notamment des «mauvaises conditions d’hébergement» dans les résidences universitaires, considérant qu’il aurait peut-être été préférable d’opter pour des établissements hôteliers, où les chambres sont plus spacieuses, tout en disposant de la climatisation. A ce propos, M. Hattab a indiqué que «pratiquement tous les pays qui organisent des évènements sportifs de cette envergure placent les athlètes dans ce qui est communément appelé un ‘‘Village Olympique’’». D’après lui, «rares sont les pays qui optent pour les hôtels», faisant que l’Algérie n’a pas dérogé à la règle. «Des propos appuyés par le représentant de l’Association des Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), Djamil Faye, qui a estimé que les JAJ d’Alger ont été «réussis» et que «le mérite de l’Algérie est d’autant plus grand que la compétition a enregistré une hausse significative sur tous les plans». «Lors de la première édition au Maroc, il y avait 1.000 athlètes engagés dans 15 disciplines sportives. Lors de la deuxième édition au Botswana, il y avait environ 2.000 athlètes, participant dans 21 sports différents. Lors de la 3e édition clôturée samedi à Alger, il y avait 3.700 athlètes, représentant 54 nations et concourant dans 30 sports différents. Malgré cette hausse significative, l’Algérie a été au rendez-vous et a relevé le défi», a-t-il assuré. «Lors des jeux Olympiques de 2016 à Rio (Brésil) la sélection australienne, pour ne citer qu’elle, avait émis des réserves contre les conditions d’hébergement, menaçant d’emmener ses athlètes à l’hôtel.

C’est dire que quel que soit l’effort fourni, on essuiera toujours une critique par ci ou par là», a-t-il ajouté. Djamil Faye, qui a assisté aux plus grands évènements sportifs continentaux et mondiaux depuis les JO-1996 d’Atlanta (Etats-Unis) s’est présenté comme «un bon témoin» de ce qui peut être fait en matière d’organisation, faisant qu’il soit «bien placé» pour dire que les JAJ d’Alger «ont été réussis». «Sur les différents sites qui ont abrité les JAJ-2018, 30 étaient situés en plein cœur d’Alger, ce qui est considérable, car certains pays africains ne disposent pas d’autant de salles sur l’ensemble de leur territoire», a ajouté le représentant de l’ACNOA, considérant que ces chiffres «reflètent l’engagement de l’Algérie et son investissement» pour la réussite des projets qu’elle entreprend.

Pour M. Hattab «les gens se montrent parfois trop exigeants envers les organisateurs», alors que ces derniers méritent plutôt une médaille pour les énormes sacrifices qu’ils fournissent. «Pendant les Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne), j’ai mis deux heures pour trouver le lieu d’hébergement de notre délégation, car il n’y avait aucune indication qui le précisait. Si cet incident s’était produit chez nous, on nous aurait sûrement écorchés vifs», a regretté le ministre.

Mohamed-Amine Azzouz et APS