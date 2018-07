Dévasement des barrages : Le premier navire de dragage réceptionné début août

« La mise en service du premier dragage pour le dévasement des barrages est prévue pour le début du mois d’août prochain », a annoncé cette semaine le ministre des Ressources en eau.

En effet, M. Hocine Necib a fait savoir que son département avait décidé, à travers l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), l’acquisition de trois dragues et de trois petits bateaux de servitude de conception 100% algérienne. «Ces bateaux entrent dans le cadre du plan d’action du ministère pour lutter contre les perturbations d’approvisionnement en eau potable », a-t-il précisé.

La fabrication des machines de dragage des barrages a été lancée en 2017 pour la première fois en Algérie par la compagnie publique d’équipement industriel Alieco, filiale de l’Entreprise nationale de charpente et de chaudronnerie (ENCC).

Le ministre a fait savoir, dans ce contexte, que l’envasement des barrages pose, et ce, depuis plusieurs années, un grand problème au niveau de plusieurs barrages, car ce phénomène diminue la capacité de mobilisation des eaux d’environ 12%. « Ce phénomène est à l’origine du manque d’eau dans de nombreuses localités », a-t-il dit.

La décision de procéder au dévasement en urgence des ouvrages touchés par la boue qui s’entasse au fond des barrages a été décidée après avoir recensé que sur les 75 barrages en exploitation, 11 subissent ce phénomène. «Chaque drague a une capacité de pompage de la mixture d’environ 2 000 m3/heure», a-t-il expliqué, rappelant que le coût d’un train complet tourne autour de 1,4 milliard de dinars.

Relevant l’importance du rôle de ces dragues, le ministre a indiqué que l’envasement des barrages constituait une menace qui affecte sérieusement la santé publique ainsi que le potentiel des barrages.

Revenant sur les capacités de ces navires construits localement, le ministre a précisé que ces engins font appel à une «technologie éprouvée». Elles auront, selon lui, « de par leurs caractéristiques techniques, l’immense avantage de doter le secteur d’une flexibilité de planification et de programmation des opérations de dévasement, et adapter ainsi le programme en fonction des priorités imposées par la réalité du terrain ». Le premier responsable du secteur a également précisé que le deuxième avantage d’un tel investissement est d’ordre industriel puisque ce partenariat entre l’opérateur du secteur des ressources en eau qu’est l’ANBT et l’entreprise Alieco vise également la promotion de l’outil de production national.

Concernant les spécificités techniques de ces dragues, l’on apprendra que celles-ci ont un système de pompage qui peut opérer à une profondeur maximale de 15 mètres avec une capacité de dragage effectif entre 150 et 250 m3/h, avec une longueur de pompage direct de 1.500 m et une hauteur de pompage de 10 m. Quant au ponton (bateau de service et de débroussaillage), ce dernier a une longueur totale de 22 à 24 m pour une largeur de 7 à 8 m.

Il y a lieu de signaler que le bureau espagnol d’engineering naval de Levantina Ingenieria y Contruccion (LIC) a contribué à ce projet avec son expertise dans la réalisation d’appareils de dragage. Les barrages concernés par cette première opération de dévasement sont des barrages hérités, pour la plupart, de l’époque coloniale. Il s’agit donc du barrage de Djorf Torba à Bechar, celui de Merdja Sidi Abed à Relizane et celui de Fergoug à Mascara. Il y a aussi celui d’El Hamiz à Boumerdès, Ghrib à Aïn Defla, Zardeza à Skikda et celui de Bouhanifia à Mascara. Il en est de même pour le barrage de K’sob de M’sila, celui de Béni Amrane à Boumerdès et de Foum El Gueiss « kais » à Khenchela.

Toujours dans la perspective de faire face au phénomène d’accumulation des boues, l’Agence nationale des barrages et transferts a réalisé une étude sur l’ensemble des barrages, notamment ceux menacés par l’érosion. Cette étude a été remise à la Direction générale des forêts (DGF) qui va établir un programme de reboisement de ces barrages.

Sarah A. Benali Cherif