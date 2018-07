Distribution de logements : Poursuite de l’opération

Plus de 50.000 logements livrés le mois de ramadhan et 56.000 autres à l’occasion de la fête de l’indépendance le 5 juillet.

«Pas moins de 30.000 logements de différentes formules seront distribués jusqu’au mois d’août, à travers 40 wilayas du pays. » Cette bonne nouvelle a été annoncée, hier, par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, lors d’une cérémonie de remise des clés au profit de 1.400 bénéficiaires du programme location-vente (AADL) de la wilaya d’Alger.

Des bénéficiaires répartis sur le site AADL de Ain El Malha, commune de Gué de Constantine, avec 514 familles et celui de la Nouvelle ville de Sidi Abdallah avec 866 souscripteurs bénéficiaires.

Cette cérémonie, qui s’est déroulée à la salle omnisports de Chéraga, en présence du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, des cadres du ministère et les familles des bénéficiaires, a été mise à profit par le premier responsable du secteur de l’Habitat pour donner plus de détails concernant l’opération de distribution des 30.000 logements.

Il a, à ce sujet, indiqué que cette importante opération consiste en la distribution d’un quota comportant près de 14.700 logements publics locatifs (LPL), soit 50 %, 3.500 AADL (12 %), 7.300 logements ruraux (25 %), 2.200 logements sociaux participatifs (LSP 8 %), 230 logements promotionnels publics (LPP 1 %) et 1.200 quotas parmi les lotissements sociaux, soit environ 4 %.

Dans sa déclaration, M. Temmar a relevé l’importance de cette opération qui s’inscrit dans le cadre des orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

« Ces acquis démontrent bien l’intérêt accordé par le Président de la République au secteur de l’Habitat », a tenu à préciser le ministre, soulignant la mobilisation des moyens financiers nécessaires pour le parachèvement de l’ambitieux programme de logements en vue de permettre à chaque citoyen algérien d’avoir son propre chez-soi. Il a, à ce sujet, rappelé les précédentes opérations de distribution de logements initiées au profit des différentes couches de la société, précisant que plus de 50.000 logements de différentes formules ont été distribués le mois de ramadhan dernier et 56.000 autres à l’occasion de la fête de l’indépendance, le 5 Juillet. Ceci, en plus de l’opération de distribution de plus de 2.100 logements dans la wilaya de Annaba.

Poursuivant ses propos, le ministre a rassuré les citoyens algériens quant à la poursuite des opérations de distribution de logements durant le deuxième semestre de l’année en cours. «Nous allons travailler d’arrache-pied pour satisfaire le besoin de la population en matière de logement et concrétiser l’ambitieux programme tracé par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.»



M. Temmar : « Je vous invite à venir voir par vous-même la qualité de nos sites réceptionnés »



« Les opérations de distribution de logements se poursuivront durant le deuxième semestre de l’année en cours », a-t-il informé. Et d’ajouter que des visites d’inspection pour le contrôle de la qualité des travaux sont opérées depuis peu sur l’ensemble des chantiers en cours. En effet, selon lui, des cellules de contrôle de la qualité seront instituées incessamment, à travers toutes les wilayas du pays.

M. Temmar a, dans ce sillage, fait savoir que le secteur de l’habitat œuvre à remédier aux lacunes enregistrées dans certains chantiers, à l’effet de réceptionner les différents programmes de logements dans leurs délais contractuels.

Plus tôt dans la matinée, juste avant de présider la cérémonie de remise des clefs aux heureux bénéficiaires, le ministre a effectué une visite au site AADL de la Nouvelle ville de Sidi Abdallah, accompagné d’une forte délégation de cadres de son secteur, de représentants des collectivités locales et de la majorité des médias.

Saisissant l’occasion, M. Temmar a évoqué la qualité des constructions désormais obligatoire, les études de réalisation, et la question des matériaux de construction, précisant que la nouvelle série de mesures prises sur ces questions obéit aux normes internationales.

Le ministre a rappelé que dans la formule AADL, les logements sont subventionnés à hauteur de 75% par l’Etat. « Le citoyen ne paye que 25% du coût total du logement en paiement échelonné sur 25 ans », a expliqué le premier responsable du secteur de l’habitat, précisant que 3,3 milliards dollars ont été alloués par les pouvoirs publics au seul titre de la réalisation des 120.000 unités de logements programmées pour l’année 2018.

En réponse aux rumeurs qui circulent, notamment dans les réseaux sociaux, quant à la qualité des matériaux de construction utilisés sur les chantiers, le ministre a tenu, encore une fois, à réitérer le fait que l’ensemble des éléments qui entrent dans le cadre des constructions, « sont minutieusement et périodiquement contrôlés par l’organe de contrôle y afférent (CTC) ».

M. Temmar a invité la presse à ne pas s’aventurer dans des propos non fondés, les invitant à traiter de l’information avérée et à éviter les spéculations.

« Je vous invite à venir voir par vous-même la qualité de nos sites réceptionnés », a indiqué le ministre en s’adressant à la presse, précisant: « Nous travaillons en toute transparence et tenons à ce que vous nous accompagniez dans toutes nos démarches. »

M. Temmar a, par ailleurs, appelé les opérateurs économiques algériens à investir dans le domaine de la fabrication des matériaux de construction, notamment les produits de quincaillerie générale, en vue de combler le déficit enregistré en la matière, et pour accompagner les projets en cours de parachèvement et les programmes futurs.

Kamelia Hadjib