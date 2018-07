FLN - El Binaâ : La transition politique n’est plus à l’ordre de jour

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, et le président du Mouvement El-Binaâ, Abdelkader Bengrina, ont tenu, hier à Alger, une rencontre bilatérale pour débattre de l’initiative « Algérie pour tous », lancée par le mouvement.

À l’issue de cette deuxième rencontre entre les deux formations, tenue au siège du FLN en présence de cadres des deux partis, M. Ould Abbès a déclaré que cette réunion s’inscrit dans « le cadre du renforcement, de consolidation de la cohésion nationale, et de la mobilisation de toutes les forces vives de la Nation réunies autour de la ligne nationaliste ».

Lors de la conférence de presse animée à l’issue d’un tête-à-tête entre les représentants des deux partis, le secrétaire général du FLN est revenu sur les dernières rencontres de son parti avec les autres formations.

Il a tenu à réaffirmer le refus catégorique du FLN « d’évoquer la transition » dans les discussions sur la scène politique. Pour Ould Abbès, « le FLN a tourné la page des débats sur la transition ».

Et d’ajouter : « Il n’est plus question aujourd’hui de parler des réalisations 20 ans après », mais de « miser sur la sécurité et la paix réalisée depuis 1999». C’est pourquoi, poursuit-il « la transition politique n’est plus à l’ordre de jour » dans l’agenda du parti.

Et de réitérer le fait que « la transition a commencé en 1999 », mettant en avant « les réalisations qui ont fait de l’Algérie un pays pivot au niveau régional et continental». S’agissant de l’armée, le chef du FLN a insisté sur le respect du rôle conféré par la Constitution à l’institution militaire.

Ould Abbès a dans ce contexte nié le fait qu’ «on attribue au FLN d’être le porte-parole de cette institution », en affirmant que « l’armée a son ministre de la Défense, qui est le Président de la République ».

Le SG de FLN a cité, entre autres, les missions de l’ANP pour sécuriser le pays et préserver sa stabilité, son intégrité, pour dire que « l’armée est une institution dont les prérogatives sont définies par la Constitution, et nous respectons le principe de la non-ingérence dans la vie politique ».

Abondant dans le sens de M. Ould Abbès, le président du Mouvement El Binaâ, Abdelkader Bengrina, a tenu, lui aussi, à réaffirmer la position de sa formation qui « demande d’éloigner l’institution militaire de la sphère politique et des enchevêtrements partisans ».

Par ailleurs, Bengrina a rappelé que la rencontre avec le FLN « est la deuxième après celle organisée le mois de mai dernier, dans le cadre d’une initiative lancée par le mouvement « l’Algérie pour tous ».

Bengrina a déclaré que cette « rencontre a permis de mettre en lumière une convergence des vues sur plusieurs points », ajoutant qu’il faut s’ouvrir aux différentes visions afin « d’approfondir les discussions sur le contenu de cette initiative ».

Dans ce sillage, le président du Mouvement El Binaâ considère que « le plus important à l’heure actuelle est de penser à proposer des solutions à la crise économique qui se pose actuellement avec acuité ». Bengrina a expliqué que son mouvement « considère qu’il est impératif de préserver les acquis obtenus ».

En réponse à une question qui lui a été posée, Bengrina a tenu à préciser que « le choix du boycott des prochaines élections n’est pas envisageable au sein du mouvement Binaâ », expliquant que « la position adoptée sera connue à l’issue de la prochaine réunion du conseil consultatif, et c’est à ce moment-là que le mouvement décidera soit de s’allier soit de désigner un candidat », en insistant sur le fait que « le mouvement El Binaâ accueille favorablement toute initiative qui vise à réunir les Algériens ».

A noter, enfin, que le FLN compte rencontrer des présidents et chefs de parti au cours de la semaine prochaine.

Des rendez-vous qui interviennent dans un contexte politique particulier, marqué notamment par l’initiative politique du MSP qui fait, depuis quelques jours déjà, la une de l’actualité nationale.

Tahar Kaidi