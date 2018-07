Sidi Bel-Abbès : Installation du nouveau procureur général

Le nouveau procureur général près la cour de Sidi Bel-Abbès a été installé hier dans ses nouvelles fonctions, en remplacement de M. Djelloul Ahmed Lahcen, lors d’une cérémonie présidée par l’inspecteur général du ministère, M. Tayeb Belhachem, en présence des autorités civiles et militaires, des magistrats, avocats et auxiliaires de justice.

L’opportunité fut offerte au représentant du ministère de rappeler l’importance de ce mouvement décidé par le premier magistrat du pays dans la vie des instances et juridictions pour ensuite passer en revue l’évolution du secteur au cœur des priorités de l’action de l’Etat, sa modernisation par la spécialisation en branches d’activité. L’orateur n’a pas manqué de réitérer l’engagement du ministère à poursuivre le travail de réforme, invitant le corps de la magistrature à s’ouvrir sur la société et à être à l’écoute du justiciable pour répondre à ses attentes et prendre en charge ses préoccupations.

Il s’agit également de rendre à la justice ses lettres de noblesse et à mettre en exergue les notions d’Etat de droit et des droits de l’homme dans la gestion de la chose publique et le fonctionnement des institutions de la République. Une telle approche s’inscrit en fait dans le prolongement de la démarche du chef de l’Etat qui a fait de la réforme de la justice l’un de ses chantiers prioritaires.

A. B.