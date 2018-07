Modernisation de la Justice : A l’ère du développement du numérique

«Noyau central» de l’innovation technologique au profit d’un secteur de souveraineté, celui de la Justice en l’occurrence, la direction de modernisation siégeant au sein du département ministériel constitue cette structure sans cesse évoquée dans les allocutions de M. Tayeb Louh, eu égard à ses nombreuses prouesses consacrées dans le sillage du processus de réforme.

Dernière innovation en date, le contrôle à distance du bracelet électronique, révèle M. Abdelhakim Akka, le DG de la modernisation au ministère de la Justice dans une déclaration exclusive à El Moudjahid. «Grâce à une nouvelle application mise au point par nos soins, il est désormais possible d’ouvrir et de refermer à distance les bracelets électroniques portés par des détenus jugés définitivement pour des peines ne dépassant pas les 3 ans de réclusion», explique- t-il. Très utile, l’impact de cette nouvelle invention devra se prévaloir à travers une efficiente contribution à la célérité d’application de la technique du bracelet électronique dont la phase de généralisation au niveau de l’ensemble des tribunaux est en cours depuis juin dernier. «Le contrôle à distance permet un gain de temps et d’effort des juges d’application des peines chargés du suivi de placement du bracelet électronique», indique encore M. Akka.

Le responsable mettra en outre en relief le fait que cet acquis technologique a également permis à la Justice algérienne de franchir un nouveau cap dans le cadre des processus de modernisation.

« Celui-ci est conçu et mis en œuvre par des compétences à 100 % algériennes», tiendra à préciser notre interlocuteur. Des experts et des spécialistes du domaine ont déjà conçu quelques 600 applications de modernisation et de numérisation ayant aidé à hisser les différentes prestations de la justice à un niveau conforme aux standards internationaux. L’on peut citer à titre illustratif l’exploit de voir l’Algérie parmi les premiers pays au monde à délivrer le casier judiciaire par internet, le deuxième en Afrique —après l’Afrique du Sud— et le premier dans le monde arabe à utiliser le bracelet électronique. En effet, les efforts consentis dans le cadre de la modernisation de la justice profitent aussi bien aux citoyens qu’au personnel relevant des différentes instances judiciaires, ceux notamment chargés de la délivrance des documents, le suivi des dossiers et la correction des erreurs sur les registres d’état civil.

Il convient de souligner en outre que si tout le progrès consacré dans le cadre de la modernisation de la justice relève du génie algérien, cela a également permis à l’Etat de faire l’économie d’importantes sommes en devises. En effet, si les 600 applications citées plus haut, toutes inventées par des compétences algériennes étaient achetées de l’étranger, cela représenterait selon des estimations crédibles la bagatelle de 100 millions de dollars.



Offrir un service judiciaire de qualité au citoyen



D’autre part, le défi de l’heure pour le personnel de la justice et plus particulièrement les 6.200 magistrats que compte le secteur n’est autre que celui de hisser les acquis en véritable mode de gestion, comme cela a été recommandé par le ministre, M. Tayeb Louh, la semaine dernière à M’sila où il a présidé la cérémonie d’installation du nouveau président de la Cour de justice de cette wilaya.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Louh avait en effet encouragé le personnel du secteur de la justice à recourir aux nouvelles technologies pour leur permettre de fournir un service judiciaire de qualité, soulignant que cela se fera par le biais du changement des mentalités et des anciennes méthodes de gestion. En mars dernier et lors de sa visite effectuée dans la wilaya d’Adrar, le ministre avait également insisté sur la nécessité de mettre le secteur de la justice au diapason de la modernisation.

Ce qui constitue, de son avis « une question urgente et inévitable, à l’ère du développement du numérique et des nouvelles technologies». La modernisation du secteur de la Justice est en effet l’un des piliers sur lesquels reposent les réformes initiées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

Des réformes ayant rendu possible une série d’acquis indéniables et qui se poursuivent encore conformément aux orientations du chef de l’Etat et dans l’objectif de parvenir à une justice de qualité judicieuse, transparente, entièrement indépendante et, surtout, proche du citoyen.

Karim Aoudia