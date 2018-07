L’artiste peintre Boubekeur Khamsi expose au palais de la culture : Voyage au bout de la kabylie

L’artiste peintre Boubekeur Khamsi expose, depuis jeudi dernier, au Palais de la culture, avec plus d’une soixantaine de toiles aux couleurs verdoyantes et chatoyantes qui défilent telle une invite à un voyage au bout de la Kabylie. La vie quotidienne des villageois, des femmes surtout, et celle des enfants, est reproduite avec beaucoup de finesse et avec un choix particulier des couleurs pastel, celles qui visiblement semblent inspirer l’artiste au point d’en faire sa marque de fabrique. Boubekeur Khamsi puise sa source de ses souvenirs d’enfance, et forcément elle prend des couleurs nostalgiques. « Circoncision », « Fête au village », « Twiza », «Femmes devant la source », « Repas de fête »,

« Pressoir », sont autant de noms de toiles qui constituent les séquences d’une vie passée revisitée. Il y a un aspect naïf dans la peinture de Boubekeur Khamsi, un peu comme si l’artiste tient à préserver son innocence enfantine. Cela relève d’un parcours particulier de l’artiste né à Bejaïa et qui a fini par prendre la route pour la Belgique.

A onze ans, il est élève du célèbre Sadek Lebdjaoui au conservatoire où il s’initie à la musique andalouse, kabyle et chaâbi. Il s’installe à Alger, quelques années plus tard, où il découvre le chant polyphonique et devient chef de chœur au sein d’une chorale. Boubekeur Khamsi enregistre son premier 45 tours. Son aventure de chanteur commence après son service national et quelques années passées au Centre de recherches anthropologiques, préhistoriques et ethnologiques (CRAPE) à Alger, où il occupe le poste d’assistant ethnomusicologue auprès de l’anthropologue et écrivain Mouloud Mammeri.

Khamsi quitte l’Algérie en 1979 et s’installe en France où il se distingue avec l’enregistrement de plusieurs 45 tours en kabyle.

En 1981, il s’installe à Bruxelles et enregistre son premier 33 tours, des chansons du terroir qu’il modernise, et signe en même temps la couverture de son 33 tours avec une de ses toiles.

La peinture semble prendre le dessus sur sa passion pour la musique, et Khamsi exposera partout en Europe dans de nombreuses capitales.

L’artiste peintre Boubekeur Khamsi est un militant féministe, et cela s’illustre dans ses toiles où la femme prend une place prépondérante. Seuls les enfants ont droit de cité dans son univers où les hommes sont exclus. Il rend ainsi un vibrant hommage aux femmes, celles qui s’occupent de tout, de l’éducation des enfants, de la préservation de la culture, des tâches ménagères ainsi que d’autres besoins pour faire face au quotidien, elles qui vivent seules après le départ de leur mari vers l’exil. Toute cette thématique de la vie ordinaire d’une femme dans son espace vital est peinte avec originalité. Le monde qu’il reproduit à travers ses toiles est empreint de joie et de nostalgie. Les portraits dans sa galerie sont rares, on y trouve quelques esquisses de femmes, de face et de profil. Le voyage qu’offre Boubekeur Khamsi à travers son exposition mérite vraiment un détour !

Abdelkrim Tazaroute