L’acteur égyptien Tarek Abdelaziz : « Le court métrage en Algérie jouit d’un grand intérêt »

Tarek Abdelaziz, acteur et comédien égyptien, a entamé sa carrière artistique dans le théâtre universitaire en 1986. Titulaire d’une licence en droit, il décrochera un rôle secondaire dans le film Un saaïdi à l’université américaine, sorti en 1998, avant d’incarner le premier rôle du film Des copains ou business. Invité d’honneur de la 11e édition du Festival international d’Oran du Film arabe (FIOFA), il a fait partie du jury du court métrage de la 10e édition, l’année dernière. Dans cet entretien, il porte un regard sur l’évolution de la production cinématographique et des tv drama, à la lumière des mutations survenues dans les principaux pays producteurs.



Après deux participations à la FIOFA, pensez-vous que l’organisation dans un pays maghrébin du seul festival dédié exclusivement au cinéma arabe favorisera l’émergence d’un marché fort commercial de production mixte, comme c’est déjà le cas au Moyen-Orient ?

Déjà j’estime que j’ai de la chance d’avoir fait partie du jury du court métrage, l’année dernière, cela m’a permis de regarder de nombreux films dont deux, algériens, ayant obtenu des prix. Cela m’a beaucoup fait plaisir, car je constate que le court métrage en Algérie jouit d’un grand intérêt. Vous avez des jeunes talents qui méritent d’être accompagnés, et ce n’est pas un hasard si l’un des deux primés a réussi à décrocher un autre prix en Egypte. Il est donc clair que le cinéma algérien se développe, à titre d’exemple, je trouve que le film Ibn Badis est excellent, et qu’il bénéficiera d’une bonne promotion et diffusion dans les pays arabes.



Justement, pensez-vous que le dialecte algérien ou maghrébin pose problème et freine la diffusion de nos œuvres dans les pays du Moyen-Orient, en particulier ?

Dans notre métier, nous regardons des films de différentes cultures et de différentes nationalités en sous-titrage et cela n’a jamais constitué un quelconque problème. Par ailleurs, je trouve anormal qu’un film représentant un pays arabe ne soit pas compris par une partie du public arabe et sans sous-titrage ! Certains dialectes sont dominés par des langues étrangères, le français notamment. Là, il y a un problème à mon avis ! Personnellement je pense qu’il faut qu’il y ait, au moins, un sous-titrage, pour ces films.



Ne pensez-vous pas que ce que vous qualifiez d’«anomalies» est juste le reflet d’une réalité et des spécificités sociales de certains pays?

Et qui a dit que le cinéma est un reflet ou le miroir de la réalité ? Ceci est faux ! Le cinéma est le côté beau et rêvé de la réalité. Il doit remédier aux anomalies, à mon sens.



Nous constatons, ces dernières années, un foisonnement des productions mixtes marquées par des castings de plusieurs pays arabes. A votre avis, cela est-il dicté par un intérêt purement commercial, ou résulte-t-il des changements sociopolitiques et de la situation sécuritaire dans certains pays ?

Personnellement, je pense qu’il y a les deux. Certaines œuvres traitant de sujets d’actualité ou faits historiques imposent la présence d’un casting multinational. Sinon, on ne peut pas écarter l’aspect commercial, n’empêche que c’est une excellente chose et il faut encourager les productions mixtes.



La tenue du festival coïncide avec le 10e anniversaire de la disparition du grand réalisateur Youssef Chahine. Pensez-vous qu’il continue à marquer les œuvres de ses disciples à ce jour ?

Le regretté Chahine n’est plus parmi nous depuis quelques années.. Ce que je pense, et cela est ma profonde conviction, est qu’à chaque fois qu’un grand s’éteint quelque part, un autre naît. Il ne faut pas pleurer Youssef Chahine, mais plutôt valoriser et se réjouir de tout ce qu’il a apporté au cinéma égyptien, en particulier, et au monde arabe de façon générale. Il a légué un riche héritage dont nous serons toujours fiers. Autre chose, Chahine nous a fait aimer l’Algérie et son peuple... Et ça, personne ne peut le nier.

Propos recueillis par

A. S.