11e édition du festival international d’Oran du film arabe : Le gout du ciment une esthétique du chaos

De nos envoyées spéciales : Sihem Oubraham et Amel Saher

Nos voisins tunisiens et marocains étaient en lice pour le « Wihr d’or » dans la soirée du samedi, avec deux films en compétition officielle. Il s’agit du film Tunis by night, du réalisateur tunisien Elyes Baccar, et Kilikis, La cité des hiboux, du réalisateur marocain Azlarabe Alaoui Lamharzi.

En effet, la salle Maghreb d’Oran a abrité des films documentaires et des longs-métrage dans le cadre de la quatrième journée du Festival international d’Oran du Film arabe. Au menu, le film documentaire Le goût du ciment, du réalisateur syrien Ziad Kalthoum. A la fois cru, brutal et poignant, ce documentaire retrace la vie quotidienne des réfugiés syriens travaillant dans le bâtiment au Liban. Avec de gros plans sur le chantier, la fabrication du ciment, focalisant sur le regard perdu et angoissé des ouvriers, le réalisateur Ziad Kalthoum s’interroge sur la dignité humaine. Fuyant la guerre dans leur pays, les ouvriers syriens se retrouvent emprisonnés dans leurs lieux du travail : un chantier de construction d’un gratte-ciel. Coincés dans le site en raison du couvre-feu imposé par le gouvernement libanais dès 19H00, les ouvriers se tassent le soir dans le sous-sol de l’immeuble avec, comme seul lien avec l’extérieur le trou par lequel chaque matin ils sortent pour aller travailler ; avec, comme seule voix celle du témoignage d’un jeune réfugié. La tragédie du peuple syrien se met en scène d’une manière cruelle et brutale. La caméra du réalisateur mime d’une manière poétique la voix du narrateur (le jeune réfugié syrien), ses angoisses, ses cauchemars et ses rêves. Les bruits du marteau piqueur, du mouvement de la grue et des images du chantier se superposent aux bruits des balles, aux mouvements du canon d’un char blindé en train de bombarder des quartiers. La force du documentaire réside ainsi sur cette esthétique du chaos, de la destruction et du vide qui se dessine à la fois dans le chantier à ciel ouvert d’un gratte-ciel à Beyrouth et ces images sur les atrocités d’une guerre absurde. Le film d’une durée d’une heure vint-cinq minutes se déroule sans musique, hormis les bruits du chantier, de la guerre, ou le bruit des vagues de la mer que le réfugié-narrateur se remémore à chaque fois qu’il se trouve en haut du building en train de contempler de loin la mer Méditerranée.



Les malheurs d’une famille sur fond de révolution tunisienne



Le modèle de la famille tunisienne contemporaine est le noyau du film Tunis by Night. Un père, sexagénaire, qui s’apprête à entamer sa retraite, une mère tunisienne courageuse, débordante de générosité et qui camoufle ses propres problèmes. Deux enfants appartenant à deux univers opposés. Si l’aîné se réfugie dans la religion et veut défendre un modèle familial idéal respectant des traditions et coutumes, la cadette, chanteuse à ses heures perdues, s’oublie dans le monde de la nuit, se sent mal aimée et délaissée et en veut énormément à ses parents. « Un long-métrage social qui parle aussi de l’impact de la politique sur la société », précise Elyes Baccar.

Le contexte sociopolitique de la Tunisie pré-révolution constitue le décor de l’intrigue. Sans avoir une influence directe sur les relations familiales qui se dégradent de plus en plus, les événements et les chamboulements qui ont précédé le 14 janvier 2011 impactent la vie personnelle de chacun, à part, et suscitent des réflexions. S’il faut y avoir une seule raison pour regarder Tunis By Night, c’est bien pour constater la belle prestation des acteurs principaux et secondaires.

Le rôle du père posé, introverti et intellectuel discret colle parfaitement à l’image de Raouf Ben Amor. Amel Hedhili, dans un rôle profond et avare en paroles, mais généreuse de par ses réactions et expressions, une mère de famille qui subit et se sacrifie continuellement. Dans son rôle de frère aîné et d’adulte, Karim Dridi réussit à refléter les malheurs des jeunes en quête d’une identité, et puis la talentueuse Amira Chebli, qui transperce l’écran avec son jeu sincère et sa fougue. C’est l’image de la jeune révolutionnaire en manque d’amour et de repères et qui se réfugie dans les plaisirs éphémères pour oublier son quotidien. Tunis by Night est aussi marqué par la présence de plusieurs acteurs tunisiens talentueux qui ont ajouté, au gré de leurs courtes apparitions, une dimension humoristique ou dramatique selon les séquences, à l’instar de Moncef Lazaâr, Khaouther Ben Amor, Sonia Meddeb, Abdelhamid Gayess, Sihem Msaddak, Mohamed Dahech…



Les droits de l’homme au centre de la question…



En avant-première au FIOFA, La cité des hiboux, du réalisateur marocain Azlarabe Alaoui Lamharzi, relate, durant 90 minutes, la vie dans un groupement d’habitations réunissant familles et gardiens d’un centre de détention secret.

Niché entre les montagnes du Haut Atlas, l’existence de ce lieu est restée longtemps hors de l’histoire, jusqu’au début des années 1990.

Les gardiens, qui y habitent, consument leur temps à assurer, à tour de rôle, la surveillance des lieux, en longeant chaque jour un pont suspendu sur un ravin profond et reliant le douar à la prison de la citadelle. Les personnages, dont les chemins et les destins se sont séparés, n’ont que le lieu en commun.

Le destin leur a tout de même appris qu’en réalité "la cité des hiboux" n’est qu’une grande prison où tout le monde est incarcéré, gardiens et détenus.

Sur un autre plan, le film Nous n’étions pas des héros, du réalisateur algérien Nasredine Guenifi, a fait l’objet d’une projection en hors- compétition à la onzième édition du FIOFA.

Ce magnifique film, de deux heures, est une adaptation au cinéma du livre de Abdelhamid Benzine et d’autres témoignages sur les conditions de détention inhumaines des prisonniers algériens dans les camps spéciaux.

Le camp a été écrit en prison et publié en France en 1962. Cette histoire est tirée d’un fait réel.

Incarné par Ahmed Rezzak, Abdelhamid Benzine, le narrateur, est transféré avec plus de soixante autres détenus dans un centre militaire d’internement spécial (CMIS) situé près de Boghari dans la wilaya de Médéa. C’est en 2017 que l’avant-première de ce long-métrage a eu lieu à la salle Ibn Zaydoun Riad El Feth à Alger.

S. O.