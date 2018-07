Ensemble pour un été sans accidents à Sétif : Lancement de l’opération

C’est par la mobilisation de l’ensemble des moyens humains et matériels que le groupement territorial de la Gendarmerie nationale de Sétif a entamé hier sur l’axe de l’autoroute Est-Ouest traversant cette wilaya sur 75 km la campagne nationale de sensibilisation : Ensemble pour un été sans accident».

Une initiative, qui si elle s’inscrit dans la dynamique et la stratégie mises en œuvre par le haut commandement de la Gendarmerie nationale, n’en est pas sans traduire sur le terrain les efforts déployés entre autres sur ce terrain par les unités du groupement territorial de cette wilaya et un degré de proximité largement affirmé hier par la contribution de plusieurs associations directement impliquées dans ce genre d’actions.

Autant d’acquis consolidés ainsi depuis hier par les scouts musulmans Algériens, les éléments de l’association Salama 19, le Croissant-Rouge algérien, les travaux publics, les représentants du secteur des Transports et des taxieurs, notamment ainsi que les éléments de la protection civile agissant tous ensemble dans cette action commune à l’effet de préserver des vies humaines et contenir un phénomène qui continue hélas à faire des victimes sur nos routes.

Dans ce contexte, la présence constantes des unités de la Gendarmerie nationale sur les points sensibles de la wilaya et les efforts déployés sans répit ont permis de réduire de 28 % le nombre d’accidents sur les 6 premiers mois de l’année en cours comparée à la même période de l’an dernier nous indique sur le premier lieu d’intervention, le commandant Teggar Kamel, chef du bureau de la sécurité routière au niveau du groupement territorial de la wilaya, même si deux décès de plus sont hélas à comptabiliser.

Des résultats d’autant plus importants quand on sait poursuit notre interlocuteur que c’est 90% du réseau routier qui relève de la compétence de la gendarmerie dans une wilaya qui compte 12 routes nationales, 24 chemins de wilaya et 214 chemins communaux soit prés de 3.000 km indépendamment de l’axe de l’autoroute qui traverse le territoire de cette wilaya. un vaste champ d’intervention qui se traduira durant un mois par un programme de sensibilisation orienté sur tous les axes routiers avec une attention particulière qui sera portée sur les Routes nationales 5, 28, 9, 75 et 78 où est généralement recensé le plus d’accidents pour excès de vitesse, non respect de la distance réglementaire et dépassements dangereux. Pour exemple la RN 9 reliant Sétif à Bejaia ne désemplit pas en cette saison estivale.

Une vaste opération qui n’est pas sans susciter un profond sentiment de satisfaction des usagers de la route.

F. Zoghbi