Grand Angle : Et un sommet de plus !

C’est une conviction désormais partagée par toutes les chancelleries et les experts. Le conflit syrien qui ravage ce pays depuis 2011 ne connaitra son épilogue que s’il emprunte la voie de la solution politique. Convaincues de l’impossibilité d’une solution militaire, des parties prenantes au conflit œuvrent à la mise en œuvre d’une issue politique et négociée de cette guerre, qui a fait au moins 350.000 morts et 11 millions de réfugiés ou déplacés selon un décompte qui reste à confirmer. Pour ce faire, la tenue de conférences, sommets ou rencontres internationales se multiplie. Et dans ce sens, des pourparlers techniques dans le cadre du processus d'Astana sont prévus aujourd’hui et demain dans la station balnéaire russe Sotchi. De son côté, le président turc, dont le pays fait aussi partie de ce processus, aux côtés de la Russie et de l’Iran, a annoncé que son pays compte organiser un sommet à Istanbul le 7 septembre avec la France, l'Allemagne et la Russie pour discuter entre autre du conflit en Syrie. Un rendez vous à noter sur l’agenda international, en attendant sans nul doute que l'Envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, le diplomate italo-suédois Staffan de Mistura qui mène le processus de Genève ne fixe à son tour la tenue d’un énième round ou qu’une autre conférence internationale à l’initiative de Paris, Bruxelles, une autre capitale ou organisation régionale ne soit annoncée. Reste la question de savoir si ces rencontres à venir auront plus de succès que les précédentes et si elles aboutiront à la solution à laquelle elles sont destinées, à savoir mettre fin à la guerre civile syrienne ? L’espoir est toujours de mise, et ce, même si pour certains la multiplication des formats risque de porter préjudice aux efforts de paix car occasionnant une déperdition des énergies. À ce souci soulevé, il y a lieu aussi de rappeler que l’égo des parrains des parties syriennes qui ne veulent pas laisser des «plumes» dans les négociations est devenu de facto une source de blocage supplémentaire au processus de paix déjà difficile. «Nous assistons à l'un des plus grands échecs politiques du début du 21e siècle», avait déploré le Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) Filippo Grandi à l’ouverture de la septième conférence annuelle sur l'avenir de la Syrie, mobilisant pays donateurs, ONG humanitaires et agences de l'ONU.

Or l’urgence de parvenir à un règlement de cette crise n’est plus à souligner.

Nadia K.