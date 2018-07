Palestine : Une flottille internationale s'approche de Ghaza

Une flottille internationale s'approchait samedi de la bande de Ghaza sous blocus israélien, a déclaré un des organisateurs de cette opération. Le premier des trois bateaux constituant cette «Flottille de la liberté», qui a quitté Palerme en Sicile le 21 juillet, l'«Awda» (le «Retour»), parvenait au large des côtes de ce territoire hier, a estimé dans un mail à la presse Pierre Stambul, le coprésident de l'Union juive pour la paix. Ce dernier, qui n'est pas à bord de cette flottille, a précisé qu'environ 40 militants originaires de 15 pays, dont deux Français, participaient à cette opération. D'après une vidéo mise en ligne samedi d'un des bateaux par Richard Sudan, de Press TV UK (Iran), un des plus petits d'entre eux a abandonné l'opération à la suite d'un «problème» non précisé et il n'en reste donc plus que deux en route. Depuis le 30 mars, des Palestiniens manifestent régulièrement dans le secteur frontalier entre la bande de Ghaza et Israël pour notamment dénoncer le blocus israélien imposé depuis plus de dix ans à Ghaza. Au moins 157 Palestiniens ont été tués par les soldats de l'armée de l'occupation israélienne depuis cette date. Par ailleurs, deux militants palestiniens du FPLP ont été tués par une explosion tôt hier dans l'est de la bande de Ghaza. Selon des sources médicales palestiniennes, ils ont été tués par une frappe israélienne. En Cisjordanie occupée, deux Italiens et un Palestinien ont été arrêtés par la police israélienne pour avoir peint sur le mur érigé par Israël un portrait géant de l’icône de la résistance palestinienne l'adolescente Ahed Tamimi, tout juste libérée des prisons israéliennes après huit mois de détention, ont rapporté les médias. Haute de près de quatre mètres, la fresque représente le désormais célèbre visage de cette jeune palestinienne de 17 ans, qui a purgé huit mois de prison infligés par Israël. La jeune fille et sa mère ont été libérées hier et sont retournées dans leur maison familiale à Nabi Saleh, en Cisjordanie occupée. Ahed avait été arrêtée le 19 décembre 2017 quelques jours après avoir giflé deux soldats israéliens, un épisode filmé qui avait fait d'elle une icône pour les Palestiniens.