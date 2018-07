Présidentielles au Mali : Pour un état fort

Malgré le retard accumulé dans l’application de l’accord d’Alger signé le 15 mai puis le 20 juin à Bamako, les présidentielles maliennes constituent un début de consolidation des institutions d’un état qui a faillit se liquéfier à l’image de ce qui s’est passé en Libye.

Les huit millions d’électeurs appelés hier aux urnes auront eu sans doute à l’esprit ce désir de relancer l’accord de paix resté otage des tergiversations de la part de certaines parties maliennes créant ainsi un statut quo profitable aux groupes terroristes qui sévissent dans cette partie du Sahel et qui constitue une réelle menace pour l’ensemble de la région. Si les premiers résultats étant attendus dans les 48 heures, les résultats officiels provisoires seront connus le 3 août au plus tard, avant un éventuel second tour le 12 août.

Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, 73 ans aura face de lui un candidat coriace qui a fait de la paix son cheval de bataille durant la campagne électorale. Un thème auquel les maliens restent profondément attachés du fait de la menace grandissante des terroriste qui s’est propagée du nord vers le centre et le sud du pays, puis au Burkina Faso et au Niger voisins, se mêlant souvent à des conflits intercommunautaires. Si l'élection de 2013 a permis de rétablir l'ordre constitutionnel, en 2018 les Maliens se devaient de prouver que "le processus démocratique demeure irréversible dans un pays encore fragilisé par les attaques et autres attentats terroristes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'était rendu au Mali il y a deux mois, n’a d’ailleurs pas manqué d’encourager tous les acteurs politiques maliens à s'engager à faire de ce scrutin « un processus pacifique, libre et transparent et à recourir aux institutions prévues à cet effet en cas de litiges ». L'opposition, qui dénonçait un risque de fraude, a fini par s'entendre samedi avec le gouvernement pour participer au scrutin, malgré ses réserves sur le fichier électoral. La nature a horreur du vide dit-on. Si ce scrutin a fini par rallier les plus récalcitrants parmi la classe politique, l’opposition radicale quant à elle aura raté une occasion idoine de monter dans le wagon de l’histoire faisant peser sur elle les sanctions que l’Onu compte appliquer à l’encontre de tous ceux qui feront obstruction à la paix.

D’autant que le chef de la diplomatie malienne avait promis des élections « transparentes » et « inclusives ». Pour les absents, « Clio » comme déjà à bégayer.

M. T.