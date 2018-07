RC Relizane : Le Rapid annonce la couleur de Tunisie

Le RC Relizane est rentré samedi après un stage de deux semaines en Tunisie au cours desquelles l’équipe évoluant en Ligue-2 de football a réussi un parcours sans faute lors de la série des matchs amicaux disputés sur place. En effet, au cours des quatre rencontres tests jouées lors de son deuxième regroupement estival, cette fois-ci à Aïn Draham, le Rapid a réalisé trois victoires et un nul. Les Relizanais ont ainsi battu l’AS Aïn M’lila (1-0), nouveau promu en Ligue-1, le SC Siliya (2-0), pensionnaire de l’élite qatarie, et le NR Magra (1-0), nouveau promu en Ligue-2 algérienne, contre un nul face au stade Gabes (Ligue-1, Tunisie) sur le score d’un but partout. L’entraîneur Cherif Hadjar, qui a réalisé l’accession avec l’AS Aïn M’lila et espère reproduire le même scénario avec le RCR, s’est dit «très satisfait» du travail accompli sur le sol tunisien, et avant cela à Tikjda (Bouira) lors du premier stage estival de l’équipe. Le RCR, relégué en Ligue-deux en fin de saison 2016-2017, ambitionnait deretrouver rapidement l’élite. Néanmoins, plusieurs paramètres ont joué à sa défaveur, en particulier d’interminables problèmes financiers, à l’origine de grèves à répétition des joueurs. Parallèlement à cela, le club s’est illustré par une instabilité chronique au niveau de la barre technique qui a connu le défilé de pas moins de trois entraineurs. À l’arrivée, les "Vert et Blanc" ont terminé la saison à la sixième place. Pour l’actuelle intersaison, et après de longues tergiversations, le président Mohamed Hamri, a décidé de poursuivre sa mission. Il a d’abord engagé un nouvel entraineur en la personne de Cherif Hadjar, avant de s’attaquer au recrutement de quelques joueurs d’expérience, tout en conservant certains cadres de l’effectif de l’exercice passé. Pour le boss relizanais, l’objectif assigné au coach et ses joueurs est simple, à savoir, «retrouver la Ligue-1 dès la saison prochaine», a-t-il précisé. Le RCR débutera l’aventure en rendant visite à la JSM Béjaïa, qui avait raté de peu la montée lors du précédent championnat.