ES Tunis : Youcef Belaïli victime d’une luxation de l’épaule

L'international algérien de l'ES Tunis Youcef Belaïli, blessé lors de la victoire en déplacement de son équipe contre Kampala City (1-0) samedi à Kampala en match de la 4e journée de la Ligue des champions d'Afrique, est victime d'une luxation de l'épaule, a annoncé le club de la capitale. D’après l’entraineur-adjoint de l’EST, Mouïne Chaâbani, le joueur algérien a été victime d’une luxation de l’épaule et devra effectuer des examens supplémentaires après son retour à Tunis. Il sera, par conséquent, incertain pour le match retour face à Al Ahly à Radès, le 18 août 2018. Le milieu de terrain offensif de l’Espérance Sportive de Tunis, Youcef Belaïli n’a disputé que 20 minutes face à Kampala City avant d’être remplacé par Haythem Jouini, unique buteur de la rencontre à la 41e minute. À la faveur de cette victoire, l'EST consolide sa place de leader du groupe A avec 10 points devant les Egyptiens d'Al-Ahly (7 pts). Township Rollers FC et Kampala City ferment la marche (3 pts).

Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale.