Ligue des champions d’Afrique de football, MC Alger 1 – TP Mazembé 1 : Ça se complique pour le Mouloudia

Le Mouloudia d’Alger a laissé passer une belle opportunité d’accroitre ses chances de qualification aux quarts de finale de la Ligue des champions, laissant ainsi son adversaire du jour filer au tour prochain.

Samedi soir, au stade Tchaker de Blida, les coéquipiers de Derrardja ont été tenus en échec (1-1) par la redoutable formation du Tout Puissant Mazembé, une rencontre comptant pour la quatrième journée de la phase des poules de la prestigieuse compétition continentale. Les poulains du technicien français, Bernard Casoni, qui ont entamé la partie tambour battant, se sont surtout distingués par leur manque d’efficacité à l’approche de la surface. Notamment en première période ou les Souibah, Derrardja, Bendebka et autre Bourdim ont raté de belles occasions d’ouvrir la marque. En seconde période, les Corbeaux ouvrent la marque contre le cours du jeu, par l’intermédiaire de Michak (48’). Ce dernier, qui venait d’effectuer son entrée en lisse, profite d’une erreur de Chaal pour donner l’avantage aux visiteurs. Les coéquipiers de Kalaba ont par la suite tenté de gérer leur avantage, en se repliant dans leur camp pour opérer par des contres. Les joueurs du MCA, qui n’en demandaient pas mieux, ont multiplié leurs assauts afin d’égaliser. 70’. Derrardja remet les pendules à l’heure, en reprenant de la tête le centre de Bendebka. «Une fois de plus, l’efficacité nous a fait défaut face à cette coriace équipe du TPM. À ce niveau de compétition, il faut saisir la moindre opportunité de scorer et minimiser au maximum les erreurs. Nous aurions bien pu remporter cette partie avec un score respectable. Mais malheureusement, nos attaquant ont manqué de réalisme à l’approche de la surface. Aussi, nous avons encaissé un but sur une faute, qu’on aurait bien pu éviter. C’est pratiquement la seule occasion réelle qui s’est présentée à notre adversaire durant toute la partie. Malgré notre retard à la marque, nous avons continué de jouer et de croire en nos chances. Certes, après ce faux pas, les choses se compliquent un peu plus. On est désormais condamné à l’exploit lors de notre prochaine rencontre face à la formation du Difâa Hassani El Djadidi, au Maroc et gagner notre derby face à l’ES Sétif lors de la dernière journée ; mais on est toujours deuxième au classement. Si on veut se qualifier, on doit tout faire pour le rester.», a déclaré le coach du Mouloudia, visiblement déçu du résultat à l’issue de cette partie. De son coté, l’entraîneur du TP Mazembé s’est montré satisfait de la performance de son team : «C’est un excellent résultat pour nous, face à une solide équipe du MCA, qui nous a donné beaucoup de fil à retordre. Ce point du nul nous permet d’assurer notre qualification au prochain tour. Pour ce qui est de cette rencontre, il faut dire que nous sommes venus à Alger pour préserver notre invincibilité dans cette phase des groupes. Nous avons donc opté pour la prudence, en procédant principalement par des contres, pour tenter de surprendre cette équipe Algérienne qui dispose de bonnes potentialités offensives. Malgré notre qualification, nous allons continuer à jouer à fond nos rencontres pour terminer en tête du groupe», a indiqué Pamphile Mihayo. Pour rappel, l’autre rencontre du groupe, qui s’est déroulée la veille à El Djadida, entre le Difâa et l’ESS, s’est achevée sur le même score. L’avant-dernière journée de cette phase des poules aura lieu les 17 et 18 août prochains. Le MCA se déplacera au Maroc pour affronter le représentant local, alors que l’Entente de Sétif sera hôte du TPM. Après quatre journées de compétition, le TPM reste en tête du groupe

«B» avec un total de dix points. L’équipe Congolaise est suivie par le MCA (5 points), l’ESS pointe à la troisième place (4 points), alors que le Difâa ferme la marche avec deux points au compteur seulement.

Rédha M