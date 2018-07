Clôture hier des jeux africains de la jeunesse : Une édition réussie

Le rideau des Jeux Africains de la Jeunesse d’Alger est tombé hier après dix jours de compétition intense dans les différentes disciplines, entre les athlètes des sélections africaines. De nombreux ministres avec à leur tête le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Noureddine Bedoui, ont suivi la cérémonie de clôture de ces JAJ qui s’est déroulée au stade du 5-Juillet. Elle a été suivie par un nombreux public enthousiaste, constitué essentiellement par des familles. Les délégations africaines ont défilé les unes après les autres dans une ambiance bon enfant. Les sportifs des 54 pays qui ont participé à cet événement étaient ravis de se retrouver tous ensemble pour une dernière soirée animée, après avoir vécu ensemble une belle aventure autant sportive, que culturelle et humaine. Ils garderont de bons souvenirs de leur passage en Algérie car au-delà des satisfactions et des insuffisances relevées, l’aventure humaine ne peut être qu’enrichissante pour ces jeunes sportifs africains. Nombre d’entre eux n’ont pas manqué d’exprimer leur gratitude et leurs remerciements à l’Algérie pour les avoir accueillis les bras ouverts, ne ménageant aucun effort pour permettre à ces Jeux de se dérouler dans les meilleures conditions. Tout un chacun pourra en tirer les enseignements qui s’imposent. La jeunesse africaine s’est réjoui d’avoir cette chance d’échanger entre elle, à travers le sport. A travers les différents sites sportifs qui ont abrité les JAJ, les jeunes athlètes ont démontré que le continent africain recèle déjà les futurs champions de demain, qui feront parler d’eux dans le concert du sport international. En terminant à la seconde place au classement général, juste après les Egyptiens, les Algériens ont prouvé encore une fois que la pâte existe belle et bien chez nous et qu’il faut bien prendre en charge ces talentueux sportifs au grand potentiel pour espérer récolter à l’avenir des résultats probants qui feront honneur à l’Algérie dans les grands rendez-vous planétaires du sport…

Mohamed-Amine Azzouz